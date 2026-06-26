Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

26.06.2026 15:04
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Fenerbahçe'nin Serhou Guirassy transferinde Borussia Dortmund'un 40 milyon euroluk bonservis talebini geri çevirmemesi üzerine alternatif olarak Jean-Philippe Mateta'yı gündemine aldığı iddia edildi. İsmail Kartal'ın da Fransız golcü için olumlu rapor verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi santrfor arayışları sürerken, Serhou Guirassy transferinde yaşanan gelişmeler yönetimi farklı bir isme yöneltti.

Borussia Dortmund'un yüksek bonservis talebinden geri adım atmaması üzerine sarı-lacivertliler rotasını Crystal Palace'ın golcüsü Jean-Philippe Mateta'ya çevirdi.

DORTMUND 40 MİLYON EURO'DA DİRETİYOR

Fenerbahçe'nin Guirassy için yaptığı girişimlerde Borussia Dortmund'un 40 milyon euroluk bonservis talebini sürdürdüğü belirtildi. Alman ekibinin bu tavrı sonrası yönetimin alternatif isimler üzerinde çalışmalara hız verdiği ifade edildi.

<a class='keyword-sd' href='/aziz-yildirim-2/' title='Aziz Yıldırım'>Aziz Yıldırım</a>'dan Dortmund'a rest

YENİ HEDEF MATETA

İddialara göre Fenerbahçe'nin transfer listesinin başına Jean-Philippe Mateta geçti. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da 28 yaşındaki Fransız golcü için olumlu rapor verdiği ve transferine sıcak baktığı öne sürüldü. Crystal Palace'ın yaklaşık 30 milyon euroluk bir teklif karşılığında transfere onay verebileceği iddia edildi.

LONDRA'DA İLK TEMAS

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Aziz Yıldırım'ın 7 Haziran'daki seçim öncesinde Londra'da Mateta'nın menajeri Paul Latouche ile bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Dortmund'a rest - Son Dakika

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