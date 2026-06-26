Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılarımız Türkiye'nin yükünü omuzluyor - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılarımız Türkiye'nin yükünü omuzluyor

26.06.2026 16:21
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TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) 33'üncü Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle ihracat, günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir.

TÜRKİYE İhracatçılar Meclisi (TİM) 33'üncü Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle ihracat, günümüzde artık sadece mal alıp başka bir yere satmaktan ibaret bir faaliyet olmanın ötesindedir. Sizler kimi zaman bir ihracatçı, kimi zaman bir gönül elçisi, kimi zaman da Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri aşmak için mücadele eden birer serdengeçti olarak ülkemizin yükünü omuzluyorsunuz. Bu vesileyle TİM Başkanına, yönetim kurulu üyelerine ve bugüne kadar TİM çatısı altında hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Yol, dava ve kader arkadaşları olarak gördüğüm ihracatçılarımızın daima yanında oldum, bundan sonra da yanınızda olmayı sürdüreceğim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 33'üncü Genel Kurulu ve İhracat Şampiyonları Ödül Töreni'ne katıldı.

'2026 YILININ İLK ÇEYREĞİNDE İSE YÜZDE 2,5 ORANINDA BÜYÜME KAYDETTİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizdeki 27 sektörün, 65 ihracatçı birliğini ve 140 bini aşkın ihracatçıyı çatısı altında toplayan Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin amacı; dış ticaret fazlası veren Türkiye hedefine ulaşmaktır. Dünyanın en ücra köşelerinden en rekabetçi pazarlarına kadar üzerinde Türkiye mührü taşıyan her üründe bu devasa ailenin alın teri, dinamizmi ve küresel vizyonu var. Türkiye'nin yıldan yıla artan başarı grafiği ortada. Türkiye'nin karşılaştığı çeşitli güçlüklere rağmen nereden nereye geldiğini, dünyayı takip eden, ufku ve gözleri açık herkes görebiliyor. Konjonktürel gelişmelerin gölgesinde 2025 yılında yüzde 3,6'lık büyüme ve 2026 yılının ilk çeyreğinde ise yüzde 2,5 oranında büyüme kaydettik ve kesintisiz büyüme performansımızı son 23 çeyreğe taşıdık. Küresel pazarlarda bayrağımızın dalgalanmadığı tek bir gümrük kapısı bırakmama şiarıyla gerçekleştirdiğimiz ihracattaki başarılarımız, artık milli motivasyon kaynağımız haline gelmiş bulunuyor" diye konuştu.

'2025 YILINDA HİZMET İHRACATIMIZ CUMHURİYET TARİHİMİZİN REKORUNU KIRDI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı. 2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız, 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatımız ise 2002 yılındaki 14 milyar dolardan geçen yıl 122,6 milyar dolara çıktı. Küresel mal ihracatındaki payımız binde 55'ten yüzde 1,04'e, hizmet ihracatımızdaki payımız da binde 89'dan yüzde 1,28'e ulaştı. İhracatta yakaladığımız ivme, hamdolsun 2026 yılında da kaldığı yerden devam ediyor. Mayıs ayında takvim etkisiyle dış ticaret verilerimizde geçici bir yavaşlama oldu ama 22 Mayıs tarihinde günlük ihracatta 2,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı. Tabii Türkiye'nin ihracatındaki artış sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da büyük bir değişim gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: İhracatçılarımız Türkiye'nin yükünü omuzluyor - Son Dakika

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