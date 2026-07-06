Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu - Son Dakika
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Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu
06.07.2026 09:04
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ABD'nin California eyaletinde, geçmişte bir hastasının estetik operasyon sonrası yaşamını yitirmesi nedeniyle doktorluk lisansını kaybeden 71 yaşındaki plastik cerrah Sarwa Aldoori, yüzme havuzunda ölü bulundu. Ölüm nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Bakersfield kentinde yaşayan 71 yaşındaki plastik cerrah Sarwa Aldoori, salı günü lüks bir evin arka bahçesindeki yüzme havuzunda ölü bulundu.

Kern County Adli Tıp Kurumu, Aldoori'nin kimliğini bir gün sonra kamuoyuyla paylaştı.  Polis, Aldoori'nin ölüm nedeninin henüz belirlenemediğini açıkladı. Cerrahın havuza nasıl düştüğü, ne kadar süre suda kaldığı ve olayda herhangi bir suç unsurunun bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

LİSANSINI HASTASININ ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN KAYBETMİŞTİ

35 yıl boyunca kadın hastalıkları ve doğum ile estetik cerrahi alanında görev yapan Aldoori, Bakersfield'daki Bella Health and Beauty adlı klinikte çalışıyordu.

Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Kaliforniya Tıp Kurulu kayıtlarına göre Aldoori, 2016 yılında gerçekleştirdiği liposuction ve karın germe operasyonunun ardından bir hastanın hayatını kaybetmesi nedeniyle disiplin sürecine alındı. Söz konusu hastanın ölümüne, yağ parçacıklarının damarları tıkaması sonucu gelişen yağ embolisi neden oldu.

DENETİM ŞARTLARINI YERİNE GETİRMEYİNCE LİSANSI İPTAL EDİLDİ

Aldoori hakkında 2021 yılında, söz konusu operasyonu gerçekleştirecek yeterli eğitime sahip olmadığı gerekçesiyle işlem başlatıldı ve yedi yıl denetimli çalışma cezası verildi.

Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Kaliforniya Tıp Kurulu, Aldoori'nin denetim şartlarına uymadığını tespit edince 2024 yılında doktorluk lisansını teslim etmesine karar verildi.

ESTETİK OPERASYONLARA BAĞLI ÖLÜMLER GÜNDEMDE

Aldoori'nin ölümü, estetik operasyonlarla bağlantılı ölümlerin yeniden gündeme geldiği bir dönemde yaşandı. Mart ayında ABD'de sosyal medya fenomeni Rachel Tussey, karın germe ameliyatının ardından aşırı dozda ağrı kesici verildiği iddiasıyla ağır beyin hasarı yaşamıştı.

Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu

Mayıs ayında ise Brezilya'da estetik işlem geçiren sosyetik isim Hilde Lynn Helphenstein otel odasında ölü bulunmuş, aynı ay Florida'da estetik operasyon geçiren Kenly Millan Aponte de yaşamını yitirmişti.

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Son Dakika Dünya Skandal operasyonun ardından mesleği bitmişti! Evinin havuzunda ölü bulundu - Son Dakika

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