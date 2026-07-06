New York'ta deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
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New York'ta deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı

New York\'ta deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı
06.07.2026 08:36
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New York'ta Long Island'dan havalanan bir deniz uçağı, bilinmeyen nedenle acil durum ilan ederek Doğu Nehri'ne sert iniş yaptı. 2'si pilot 8 kişi tahliye edildi, 2 kişi hafif yaralandı. FAA soruşturma başlattı.

ABD'nin New York kenti semalarında seyreden bir deniz uçağı acil durum ilan ettikten sonra nehre sert iniş yaptı. Uçaktaki 8 kişi başarılı bir şekilde tahliye edilirken, 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı açıklandı.

UÇAKTAKİ 8 KİŞİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ

ABD'nin New York kentinde facianın eşiğinden dönüldü. ABD basınında yer alan haberlere göre; Long Island'dan havalanan Kodiak 100 tipi deniz uçağı, yerel saatle 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle acil durum ilan ederek Doğu Nehri'ne sert iniş yaptı. Çarpmanın etkisiyle uçağın kanat dikmelerinden biri kırılırken, olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. New York İtfaiyesi (FDNY) uçaktaki 2'si pilot 8 kişiyi başarılı bir operasyonla tahliye etmeyi başardı. 

2 KİŞİ YARALANDI

Sert iniş sırasında uçaktaki 2 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi. Herhangi bir can kaybına yol açmayan kazanın ardından uçak yakındaki bir rıhtıma çekildi. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlattı. 

Kaynak: İHA

Acil Durum, Havacılık, New York, Güvenlik, 3. Sayfa, Pilot, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa New York'ta deniz uçağı nehre sert iniş yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

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