Kadir İnanır hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kadir İnanır hayatını kaybetti

26.06.2026 18:20
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Yeşilçam’ın unutulmaz jönü ve Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, 14 Mayıs’ta rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybederek 77 yaşında hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Kadir İnanır, İstanbul'da zatürreye bağlı solunum sıkıntısı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında yaşamını yitirdi.

EBTÜBE EDİLMİŞTİ

Usta sanatçı, 14 Mayıs tarihinde akciğerlerindeki enfeksiyona bağlı gelişen zatürre teşhisiyle acil olarak hastaneye kaldırılmıştı. Durumunun ciddiyetini koruması üzerine 6 gün önce yoğun bakım ünitesine alınan İnanır, solunum sıkıntılarının artması nedeniyle doktorları tarafından kontrollü olarak entübe edilmişti.

Kadir İnanır hayatını kaybetti

Hastanede uzman hekimler tarafından yürütülen tüm yoğun tıbbi müdahalelere ve tedavi protokollerine rağmen usta oyuncunun çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliğine yenik düştüğü bildirildi.

Kadir İnanır hayatını kaybetti

GERİDE UNUTULMAZ BİR MİRAS BIRAKTI

1949 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde ailesinin son çocuğu olarak dünyaya gelen Kadir İnanır, ilkokul ve ortaokul eğitimi sırasında sahne yeteneğini gözler önüne serdi. İstanbul Haydarpaşa Lisesi'nin ardından Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Bölümü’nü bitirerek eğitim hayatını tamamlayan İnanır, 1967 yılında Ses dergisinin düzenlediği "Sinema Artisti Yarışması"'nda finale kaldı. İnanır, 1968 'de de Saklambaç gazetesinin "Fotoroman Artisti Yarışması"'nda da birinci oldu.

"Yedi Adım Sonra" adlı filmdeki küçük rolle sinemaya adım atan Kadir İnanır, Atıf Yılmaz'ın yönettiği “Kara Gözlüm” filminde ilk kez başrol oynadı ve Türkan Şoray'la kamera karşısına geçti. Daha sonra “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Utanç”, “Amansız Yol”, “Kırık Bir Aşk Hikayesi”, “Tatar Ramazan” ve “Yılanların Öcü” başta olmak üzere birçok filmde rol aldı.

Kariyeri boyunca 180'den fazla sinema filminde ve televizyon dizilerinde rol alan Kadir İnanır, uzun süredir hayat arkadaşı Jülide Kural ile birlikte gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu. 2024’te de beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılan İnanır, tedavi süreci sonrası taburcu olmuştu.

Kadir İnanır, Kültür Sanat, Gündem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kadir İnanır hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hakan Uman Hakan Uman:
    Her nefis muhakkak birgün ölümü tadacaktır. ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun peygamber efendimize komşu eylesin inşallah. 1 0 Yanıtla
  • Ali Veli Ali Veli:
    Allah rahmet eylesin ! 1 0 Yanıtla
  • Fatih mehmet yıldız Fatih mehmet yıldız:
    inanmıyorum... 1 0 Yanıtla
  • Behzat Behzat:
    mekanın cennet olsun inşallah Tatar Ramazan. 0 0 Yanıtla
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