Venezuela'da kabus anları: 7.5'lik depreme kalkışa hazırlanan uçakta yakalandılar

Venezuela'yı sarsan ardışık iki büyük deprem, havacılık tarihinde ender görülen korku dolu anlara sahne oldu. Başkent Karakas'taki Maiquetia Uluslararası Havalimanı'nda kalkış için pistte bekleyen bir yolcu uçağı, 7.5 büyüklüğündeki ana şok sırasında adeta beşik gibi sallandı. Yolcuların yaşadığı büyük panik cep telefonu kameralarına yansıdı.

Güney Amerika ülkesi Venezuela, 39 saniye arayla meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki yıkıcı depremle sarsıldı. Ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmesine neden olan felaketin en çarpıcı görüntülerinden biri, başkent Karakas'a hizmet veren Simon Bolivar (Maiquetía) Uluslararası Havalimanı'ndaki bir uçağın içinden geldi.

DEPREM ANI KAMERADA: UÇAK BEŞİK GİBİ SALLANDI

Kalkış yapmak üzere apronda bekleyen yolcu uçağı, deprem dalgalarının havalimanına ulaşmasıyla birlikte şiddetle sarsılmaya başladı. Uçak içindeki yolcular tarafından kaydedilen görüntülerde, kabinin sağa sola savrulduğu, baş üstü dolaplarının titrediği ve yolcuların korku içinde çığlık attığı görüldü. Camdan dışarıyı çeken bir yolcunun kadrajına ise depremin şiddetiyle havalimanı pistindeki yer hizmetleri araçlarının ve binaların nasıl sallandığı yansıdı.

HAVALİMANI HASAR GÖRDÜ, UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Depremin ardından Venezuela İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, sarsıntının havalimanı terminal binasında da ciddi hasara yol açtığı belirtildi. Tavan kaplamalarının ve duvar parçalarının çöktüğü terminalde yolcular panik içinde güvenli alanlara kaçıştı. Güvenlik gerekçesiyle havalimanındaki tüm operasyonlar geçici olarak durdurulurken, tüm iç ve dış hat uçuşları iptal edildi.

ÜLKE GENELİNDE OLAĞANÜSTÜ HAL

Merkez üssü Moron kenti yakınları olan ve komşu ülke Kolombiya ile Brezilya'nın Amazon bölgelerinden bile hissedilen ikiz deprem Karakas ve çevresindeki birçok şehirde binaların yıkılmasına neden oldu. Yetkililer, artçı sarsıntı riskine karşı vatandaşları hasarlı yapılardan uzak durmaları ve açık alanlarda beklemeleri konusunda uyardı.

Bölgede geniş çaplı arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.