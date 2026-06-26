Venezuela’daki felaketin ortasında umudun sembolü oldu: Enkaz altındaki köpek böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Venezuela’daki felaketin ortasında umudun sembolü oldu: Enkaz altındaki köpek böyle kurtarıldı

26.06.2026 01:10
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Venezuela’yı yerle bir eden 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki büyük depremin ardından zamana karşı yarışan arama kurtarma ekipleri, tonlarca molozun arasında sıkışan bir köpeği elleriyle su içirerek ve titiz bir çalışmayla sağ salim kurtardı.

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez, ülkede büyük yıkıma yol açan depremlerin bilançosuna ilişkin açıklamada bulundu.

200 KİŞİ HALA ENKAZ ALTINDA

Rodriguez, arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının en az 188'e, yaralı sayısının ise bin 520'ye yükseldiğini açıkladı. Meclis Başkanı ayrıca, yetkililerin yaklaşık 200 kişinin hala enkaz altında bulunduğunu değerlendirdiğini aktardı.

MOLOZLARIN ARASINDAN GELEN MUCİZE KURTULUŞ

Tüm bu acı bilançonun ve yıkımın ortasında, arama kurtarma ekiplerinin hummalı çalışmaları sırasında kameralara umut dolu bir an yansıdı. Yıkılan binalardan birinin enkazı altında mahsur kalan bir köpeğin yeri, ekiplerin titiz çalışması sonucu tespit edildi.

Moloz yığınlarının arasında sıkışan hayvana, hayatta kalması ve sakinleşmesi için ekipler tarafından ilk etapta hassasiyetle su verildiği anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı. Susuzluğu giderilen ve ekiplerin yoğun, titiz çalışmaları neticesinde sağ salim çıkarılan köpek, felaketin ortasında adeta bir mucizenin ve umudun sembolü oldu.

ART ARDA İKİ DEPREM MEYDANA GELMİŞTİ

Venezuela, dün yerel saatle 18.04 sıralarında önce 7.2 büyüklüğünde bir depremle, 39 saniye sonra ise 7.5 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), can kaybının büyük ihtimalle binlerle ifade edileceğini, 10 bini aşma ihtimalinin ise kayda değer derecede yüksek olduğunu belirtmişti. 

Venezuela, Deprem, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Venezuela Venezuela’daki felaketin ortasında umudun sembolü oldu: Enkaz altındaki köpek böyle kurtarıldı - Son Dakika

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