Yeşilçam’ın efsane ismine veda! Kadir İnanır’ın cenaze programı belli oldu

Türk sinemasında canlandırdığı güçlü karakterlerle milyonların hafızasına kazınan usta sanatçı Kadir İnanır, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

77 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU

14 Mayıs tarihinde akciğerlerindeki enfeksiyona bağlı gelişen zatürre teşhisiyle acil olarak hastaneye kaldırılan İnanır, durumunun ciddiyetini koruması üzerine 6 gün önce yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Solunum sıkıntılarının artması nedeniyle doktorları tarafından kontrollü olarak entübe edilen usta oyuncu, uzman hekimlerin tüm yoğun tıbbi müdahalelerine rağmen çoklu organ yetmezliği ve solunum yetmezliğine yenik düştü. 77 yaşında hayata gözlerini yuman efsane aktörün vefatı, sanat dünyasını ve tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

İLK TÖREN AKM'DE DÜZENLENECEK

Usta sanatçının vefatının ardından gerçekleştirilecek olan cenaze töreninin detayları da netleşti. Kadir İnanır için ilk olarak yarın saat 13.00’te İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir anma töreni organize edilecek. Türk sinemasına adadığı ömrü ve geride bıraktığı unutulmaz mirası için düzenlenecek bu törende, sanatçı dostları ve sevenleri efsane isme saygı duruşunda bulunacak.

ULUS MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLECEK

AKM'deki anma merasiminin ardından usta oyuncunun naaşı, Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii’ne sevk edilecek. Burada kılınacak cenaze namazına müteakiben Kadir İnanır, dualar eşliğinde Ulus Mezarlığı’nda toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlanacak.