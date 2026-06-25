18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı - Son Dakika
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18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı

18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
25.06.2026 23:30
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İçişleri Bakanlığı, 2008 yılında Aydın'ın Koçarlı ilçesinde kayıp olarak aranan Naciye A. dosyasının polis ekipleri tarafından yeniden ele alındığını ve olayın planlı bir cinayet olduğunun tespit edildiğini açıkladı. İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, 2008 yılında kayıp olarak aranan Naciye A. dosyasının polis ekiplerince yeniden ele alınarak aydınlatıldığını duyurdu.

18 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 12 Temmuz 2008 tarihinde kayıp olarak aranan Naciye A.'nın, aynı yıl İzmir'in Karabağlar ilçesinde öldürüldüğü ve cesedinin Torbalı ilçesine bırakıldığının değerlendirilmesi üzerine soruşturmanın derinleştirildiği belirtildi.

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalara İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve istihbarat birimlerinin destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada, teknik ve fiziki takip, iletişimin tespiti çalışmaları, saha araştırmaları ve elde edilen delillerin değerlendirilmesi sonucunda olayla bağlantılı şüphelilerin tespit edildiği bildirildi.

3 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda İzmir merkezli İstanbul ve Aydın'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği, operasyonlarda 7 şüphelinin yakalandığı açıklandı.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Polis ekiplerimizin titiz çalışmaları sonucu yıllar önce işlenmiş suçları aydınlatmaya ve suçluları adalete teslim etmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Bakanlık, ayrıca İzmir ve Aydın İl Emniyet Müdürlükleri, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı ve çalışmalarda görev alan personeli tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Koçarlı, Cinayet, Güncel, Kurban, Polis, İzmir, Aydın, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 18 yıllık kayıp vakasının planlı cinayet olduğu ortaya çıktı: 7 gözaltı - Son Dakika

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