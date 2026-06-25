Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider

FIFA 2026 Dünya Kupası C Grubu üçüncü ve son hafta maçında Brezilya ile İskoçya karşı karşıya geldi. Hard Rock Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya, 3-0 kazandı.

BREZİLYA'DAN SAMBA

Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 7 ve 45+3'ncü dakikada Vinicius Junior, 60. dakikada Matheus Cunha kaydetti.

NEYMAR 981 GÜN SONRA GERİ DÖNDÜ

Grubun ilk iki maçında sakatlığı nedeniyle oynayamayan ve sakatlığını atlatan Neymar, 981 gün sonra Brezilya formasıyla yeniden sahalara geri döndü.

BREZİLYA LİDER OLDU

Bu sonuçla birlikte Brezilya, puanını 7'ye yükselterek C Grubu'nu lider bitirdi ve son 32 turuna yükseldi. İskoçya ise grup aşamasını 3 puanla tamamladı. İskoçlar, en iyi üçüncüler arasına girerek turnuvaya devam etmek için rakiplerinin oynayacağı maçları bekleyecek.