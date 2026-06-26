Milli Takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri gündem oldu - Son Dakika
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Milli Takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri gündem oldu

26.06.2026 04:38
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A Milli Takım'ın formasını sipariş eden eden kadının sözleri sosyal medyada gündem oldu. Kadın futbolsever, sipariş ettiği formaların henüz eline ulaşmadan Dünya Kupası'ndan elenilmesine tepki göstererek, ''Formalarım yeni geldi. Formalarım gelene kadar Dünya Kupası'ndan elendik. Ben bunları iade edip Filenin Sultanları'nın formasını alabilir miyim?'' dedi. Bu serzeniş kısa süre içerisinde yüzlerce kez paylaşılarak ''Ağlanacak halimize gülüyoruz'' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, internetten milli takım forması sipariş eden bir kadın futbolseverin yaşadığı acı deneyimle büyük yankı uyandırdı. 

''FORMALAR GELENE KADAR ELENDİK''

Kadın futbolsever, sipariş ettiği milli formayı teslim almasının ardından “Formalar gelene kadar Dünya Kupası’ndan elendik” diyerek A Milli Takım'a tepkisini dile getirdi. 

''FİLENİN SULTANLARI'NIN FORMASINI ALABİLİR MİYİM?''

Sözlerine devam eden kadın taraftar, “Bunları iade edip Filenin Sultanları’nın formasını alabilir miyim? İstemiyorum!'' diyerek Milletler Ligi'ndeki başarısıyla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı'na desteğini gösterdi. 

BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Video, Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası macerasının sona ermesiyle birlikte taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını mizah dolu bir şekilde yansıtması nedeniyle hızla yayıldı. Birçok kullanıcı kadının bu ironik çıkışını beğenirken, ''Ağlanacak halimize gülüyoruz'' yorumlarını yaptı. 

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası, Milli Takım, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Milli Takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri gündem oldu - Son Dakika

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