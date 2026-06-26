Sosyal medyada paylaşılan bir video, internetten milli takım forması sipariş eden bir kadın futbolseverin yaşadığı acı deneyimle büyük yankı uyandırdı.
Kadın futbolsever, sipariş ettiği milli formayı teslim almasının ardından “Formalar gelene kadar Dünya Kupası’ndan elendik” diyerek A Milli Takım'a tepkisini dile getirdi.
Sözlerine devam eden kadın taraftar, “Bunları iade edip Filenin Sultanları’nın formasını alabilir miyim? İstemiyorum!'' diyerek Milletler Ligi'ndeki başarısıyla dikkat çeken A Milli Kadın Voleybol Takımı'na desteğini gösterdi.
Video, Türkiye A Milli Erkek Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası macerasının sona ermesiyle birlikte taraftarların yaşadığı hayal kırıklığını mizah dolu bir şekilde yansıtması nedeniyle hızla yayıldı. Birçok kullanıcı kadının bu ironik çıkışını beğenirken, ''Ağlanacak halimize gülüyoruz'' yorumlarını yaptı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Milli Takım forması sipariş eden kadın taraftarın sözleri gündem oldu - Son Dakika
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