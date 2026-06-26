A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı - Son Dakika
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A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

A Milli Takımımız Dünya Kupası\'ndaki ilk golünü attı
26.06.2026 05:18
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda ilk iki maçında gol atamayan A Milli Takımımız, ilk golünü ABD karşısında Arda Güler ile attı.

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımımız, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında ABD ile karşılaştı.

ABD MAÇA GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin 3. dakikasında köşe vuruşu kazanan ABD'de kullanılan kornerde açılan top arka direkteki Trusty'nin önünde kaldı. Deneyimli savunma oyuncusu, düzgün vuruşla takımını öne geçirdi.

İLK GOLÜMÜZ ARDA GÜLER'DEN

A Milli Takımımız, ABD'ye 10. dakikada Arda Güler ile karşılık verdi. Barış Alper'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Arda Güler, kale önünde şık bir vuruş yaparak skora denge getirdi. Arda Güler, bu golle birlikte 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'ndaki ilk golümüzü kaydetti. 

A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı

EMRE BELÖZOĞLU'NU GERİDE BIRAKTI

Arda Güler (21 yaş 120 gün), Emre Belözoğlu'nu (21 yaş 275 gün vs Kosta Rika) geride bırakarak Dünya Kupası tarihinde gol atan en genç Türk futbolcu oldu. 

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SON DAKİKA: A Milli Takımımız Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attı - Son Dakika
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