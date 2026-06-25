Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü - Son Dakika
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Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü

25.06.2026 22:52
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Polis Akademisi Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla renkli sahnelere ev sahipliği yaptı. Dereceye giren memurlara diplomalarını veren Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arasındaki "Mustafa nereye verelim? - Çorum’a verelim, yani yiğidin harman olduğu yer" diyaloğu salondakileri güldürdü. Uluslararası eğitim kapsamında akademiyi bitiren Kongolu bir polisin gür sesle getirdiği Türkçe tekmil ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti.

Ankara’da düzenlenen Polis Akademisi Mezuniyet Töreni, hem gurur dolu anlara hem de yüzleri güldüren sahnelere ev sahipliği yaptı. Dereceye giren polislere diplomalarını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arasındaki "atama" diyaloğu ve Kongolu bir polisin verdiği tekmil törene damga vurdu.

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Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen mezuniyet töreninde bu yıl da büyük bir coşku yaşandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende binlerce polis memuru yemin ederek emniyet teşkilatına katıldı. Devlet protokolünün hazır bulunduğu organizasyonda, diplomaların takdimi sırasında yaşanan samimi anlar ve renkli görüntüler salondakilerden büyük alkış aldı.

"YİĞİDİN HARMAN OLDUĞU YER"E ATAMA

Törende dereceye giren başarılı polis memurlarına diplomalarını bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti. Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi arasında geçen esprili ve samimi bir "atama" diyaloğu mikrofonlara yansıdı. 

Mezun olan bir polisin görev yeri üzerine konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakan Çiftçi'ye dönerek, "Mustafa, nereye verelim?" sorusunu yöneltmesi üzerine Bakan Çiftçi’den "Çorum'a verelim" yanıtı geldi. Bu cevaba gülümseyen Erdoğan’ın, "Yani yiğidin harman olduğu yer..." diyerek karşılık vermesi protokol sıralarında ve salonda neşeli anların yaşanmasına neden oldu.

KONGOLU POLİSİN TÜRKÇE TEKMİLİ ERDOĞAN'I MEST ETTİ

Törenin bir diğer dikkat çeken ve uzun süre alkışlanan anı ise uluslararası iş birliği kapsamında Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrencilerin diploma alımı sırasında yaşandı. Dost ve kardeş ülkelerden gelerek Polis Akademisi'nden başarıyla mezun olan misafir amirler arasında yer alan Kongolu bir polis memurunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın huzuruna çıktığında gür bir sesle Türkçe tekmil getirmesi büyük beğeni topladı.

Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin

Kongolu polisin askeri disiplini, Türkçeye olan hakimiyeti ve içtenliği karşısında oldukça memnun olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adeta mest olduğu görüldü. Kürsüden ayrılmadan önce mezun polisle yakından ilgilenen Erdoğan, genç memura başarılar dilerken Kongo halkına ve yönetimine de selam yollamayı ihmal etmedi. Kameralara yansıyan bu sıcak diyaloglar, Polis Akademisi tarihinin en renkli mezuniyet anılarından biri olarak kayıtlara geçti.

Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin

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Son Dakika Polis Akademisi Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin 'Çorum' diyaloğu güldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Çorum mu yiğit yeriymiş? :))) 1 1 Yanıtla
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