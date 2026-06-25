Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir - Son Dakika
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Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

25.06.2026 17:25
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Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki büyük depremin ardından korkulan senaryo giderek gerçeğe dönüşüyor. Resmi can kaybı 971 olarak açıklansa da, enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun öngörü modeli, felaketin bilançosunun sanılandan çok daha ağır olabileceğine işaret ediyor. Arama kurtarma ekipleri zamana karşı yarışırken, ölü sayısının on binlerle ifade edilebileceği değerlendiriliyor.

Venezuela'yı peş peşe vuran iki büyük depremin ardından ortaya çıkan tablo her geçen saat ağırlaşıyor. Resmi verilere göre şu ana kadar 164 kişinin hayatını kaybettiği, 971 kişinin yaralandığı açıklandı. Ancak enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu değerlendirilirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) öngörü modeli can kaybının on binlerle ifade edilebileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre felaketin gerçek boyutu, arama kurtarma çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkacak.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

EN KÖTÜ SENARYO: 10 BİN CAN KAYBI İHTİMALİ 

Yerel saatle 23.00'ten hemen sonra meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yalnızca 39 saniye sonra aynı fay hattında bu kez 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bilim insanlarının "çift deprem" (doublet earthquake) olarak tanımladığı bu nadir olay, sarsıntının yıkıcı etkisini katladı. USGS'nin afet tahmin modeli, ölü sayısının 10 bine ulaşabileceği dair yüksek risk bulunduğunu ortaya koydu. Bu tahmin kesinleşmiş bir bilanço değil, depremin büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ve yapı stokuna göre oluşturulan erken risk analizini yansıtıyor.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ VAR

Kurtarma ekipleri başta La Guaira olmak üzere yıkımın en ağır yaşandığı bölgelerde zamana karşı yarış veriyor. Çok sayıda apartman ve iş merkezinin tamamen çöktüğü belirtilirken, binlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığından endişe ediliyor. Yetkililer, ilk açıklanan can kaybı verilerine en ağır hasarı alan La Guaira'daki birçok bölgenin henüz dahil edilemediğini açıkladı.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

BAŞKENT'TE BÜYÜK PANİK 

Depremler başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Şiddetli sarsıntıyla birlikte vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini terk ederek sokaklara akın etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın çöktüğü, yolların molozlarla kaplandığı ve gökyüzünü yoğun toz bulutlarının sardığı görüldü. Caracas yakınındaki Maiquetia Uluslararası Havalimanı da ağır hasar nedeniyle kapatıldı.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

YAKLAŞIK 20 ARTÇI MEYDANA GELDİ 

İlk iki büyük depremin ardından bölgede yaklaşık 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer, hasarlı binalara girilmemesi konusunda halka uyarıda bulunurken, yeni artçıların yıkım riskini artırabileceğini belirtti.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ 

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, uluslararası yardım kuruluşları ve yabancı ülkelerden gelecek destekle arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı. Altyapı, hastaneler ve konutların yeniden inşası için 200 milyon dolarlık acil fon oluşturulacağı bildirildi.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

TRUMP'TAN DESTEK MESAJI 

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Venezuela'da "yıkıcı sayıda ölüm" yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek, ABD'nin arama kurtarma ve insani yardım konusunda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Çok sayıda ülke de kurtarma ekipleri ve insani yardım göndereceklerini duyurdu.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

GERÇEK BİLANÇO GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKABİLİR 

Yetkililer, iletişim ve ulaşım altyapısındaki büyük hasar nedeniyle birçok bölgeye henüz ulaşılamadığını belirtiyor. Bu nedenle resmi can kaybının önümüzdeki saatler ve günlerde hızla artabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, Venezuela'nın son yıllarda yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olarak değerlendirilen bu felakette gerçek tablonun, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıkça netleşeceğini ifade ediyor.

Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir
Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Amerika Birleşik Devletleri, Delcy Rodriguez, Donald Trump, Venezuela, Deprem, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Venezuela Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir - Son Dakika

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