Çifte depremle sarsılan Venezuela'da ölü sayısı 10 bine çıkabilir

Venezuela'yı peş peşe vuran iki büyük depremin ardından ortaya çıkan tablo her geçen saat ağırlaşıyor. Resmi verilere göre şu ana kadar 164 kişinin hayatını kaybettiği, 971 kişinin yaralandığı açıklandı. Ancak enkaz altında binlerce kişinin bulunduğu değerlendirilirken, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun (USGS) öngörü modeli can kaybının on binlerle ifade edilebileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre felaketin gerçek boyutu, arama kurtarma çalışmaları ilerledikçe ortaya çıkacak.

EN KÖTÜ SENARYO: 10 BİN CAN KAYBI İHTİMALİ

Yerel saatle 23.00'ten hemen sonra meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki ilk depremin ardından yalnızca 39 saniye sonra aynı fay hattında bu kez 7,5 büyüklüğünde ikinci bir deprem yaşandı. Bilim insanlarının "çift deprem" (doublet earthquake) olarak tanımladığı bu nadir olay, sarsıntının yıkıcı etkisini katladı. USGS'nin afet tahmin modeli, ölü sayısının 10 bine ulaşabileceği dair yüksek risk bulunduğunu ortaya koydu. Bu tahmin kesinleşmiş bir bilanço değil, depremin büyüklüğü, nüfus yoğunluğu ve yapı stokuna göre oluşturulan erken risk analizini yansıtıyor.

ENKAZ ALTINDA BİNLERCE KİŞİ VAR

Kurtarma ekipleri başta La Guaira olmak üzere yıkımın en ağır yaşandığı bölgelerde zamana karşı yarış veriyor. Çok sayıda apartman ve iş merkezinin tamamen çöktüğü belirtilirken, binlerce kişinin enkaz altında mahsur kaldığından endişe ediliyor. Yetkililer, ilk açıklanan can kaybı verilerine en ağır hasarı alan La Guaira'daki birçok bölgenin henüz dahil edilemediğini açıkladı.

BAŞKENT'TE BÜYÜK PANİK

Depremler başkent Caracas'ta da büyük paniğe yol açtı. Şiddetli sarsıntıyla birlikte vatandaşlar evlerini ve iş yerlerini terk ederek sokaklara akın etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çok sayıda binanın çöktüğü, yolların molozlarla kaplandığı ve gökyüzünü yoğun toz bulutlarının sardığı görüldü. Caracas yakınındaki Maiquetia Uluslararası Havalimanı da ağır hasar nedeniyle kapatıldı.

YAKLAŞIK 20 ARTÇI MEYDANA GELDİ

İlk iki büyük depremin ardından bölgede yaklaşık 20 artçı sarsıntı kaydedildi. Yetkililer, hasarlı binalara girilmemesi konusunda halka uyarıda bulunurken, yeni artçıların yıkım riskini artırabileceğini belirtti.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. Rodriguez, uluslararası yardım kuruluşları ve yabancı ülkelerden gelecek destekle arama kurtarma çalışmalarının hızlandırılacağını açıkladı. Altyapı, hastaneler ve konutların yeniden inşası için 200 milyon dolarlık acil fon oluşturulacağı bildirildi.

TRUMP'TAN DESTEK MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamada, Venezuela'da "yıkıcı sayıda ölüm" yaşanmasından endişe duyduklarını belirterek, ABD'nin arama kurtarma ve insani yardım konusunda destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Çok sayıda ülke de kurtarma ekipleri ve insani yardım göndereceklerini duyurdu.

GERÇEK BİLANÇO GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKABİLİR

Yetkililer, iletişim ve ulaşım altyapısındaki büyük hasar nedeniyle birçok bölgeye henüz ulaşılamadığını belirtiyor. Bu nedenle resmi can kaybının önümüzdeki saatler ve günlerde hızla artabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, Venezuela'nın son yıllarda yaşadığı en büyük doğal afetlerden biri olarak değerlendirilen bu felakette gerçek tablonun, enkaz kaldırma çalışmaları tamamlandıkça netleşeceğini ifade ediyor.