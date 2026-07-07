Emine Erdoğan, NATO kapsamında lider eşlerini ağırlayacak - Son Dakika
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Emine Erdoğan, NATO kapsamında lider eşlerini ağırlayacak

Emine Erdoğan, NATO kapsamında lider eşlerini ağırlayacak
07.07.2026 08:38
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Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi'nde lider eşlerini ağırlayacak ve "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı toplantı düzenleyecek. Dijital dünyanın tehlikeleri ve çocukların korunması ele alınacak. Ayrıca Türk mutfağı lezzetleri tanıtılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında ülkeye gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşleriyle "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısında buluşacak.

Emine Erdoğan, yarın Ankara'da başlayacak 36.NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında kente gelecek devlet ve hükümet başkanlarının eşlerini 8 Temmuz'da Çankaya Köşkü'nde ağırlayacak.

ERDOĞAN; 20'DEN FAZLA DEVLET VE HÜKÜMET BAŞKANI EŞİNİ TEK TEK KARŞILAYACAK

Emine Erdoğan, Köşk'e gelişlerinde 20'den fazla devlet ve hükümet başkanı eşini tek tek karşılayacak. Emine Erdoğan ve lider eşleri karşılamanın ardından "Çocuklar, Teknoloji ve Güvenlik: Gelecek Nesli Korumak" temalı yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirecek.

NATO Ankara Zirvesi marjında düzenlenecek toplantının, çocukların dijital dünyanın tehlikelerinden daha etkin korunmasına yönelik müşterek çabaların güçlendirilmesi amacıyla görüş alışverişine zemin teşkil etmesi öngörülüyor.

Toplantıda, çocukların dijital ortamlarda karşılaşabileceği risklere ilişkin farkındalığın artırılması, bu konuda paydaşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi ve müttefik ülkelerdeki iyi uygulamaların paylaşılması amaçlanıyor.

Ayrıca toplantıyla dijital alandaki politika ve uygulamaların belirlenmesinde çocukların gelişimini göz ardı etmeyen, hak temelli ve değer merkezli bir yaklaşımın öneminin vurgulanması, dengeli, ölçülü ve yaşa uygun koruyucu mekanizmaların geliştirilmesine katkı sunulması hedefleniyor.

Lider eşlerinin sırayla konuşma yapacağı toplantıda, "Dijital Güvenlik ve Yeni Nesil Riskler", "Koruyucu ve Yaşa Uygun Yaklaşımlar", "Ortak Sorumluluk ve Çok Paydaşlı İşbirliği", "Farkındalık, Eğitim ve Dijital Okuryazarlık", "Etik ve Değer Temelli Yaklaşımlar" ve "İyi Uygulama Örneklerinin Paylaşılması" temalarının ele alınması planlanıyor.

LİDER EŞLERİNE TÜRK MUTFAĞI LEZZETLERİ TANITILACAK 

Yuvarlak masa toplantısının ardından Emine Erdoğan, lider eşleriyle öğle yemeğinde buluşacak.

Türk gastronomisini yansıtan lezzetlerin masalarda yer alacağı yemekle lider eşlerine Türk mutfağı yakından tanıtılacak.

Lider eşleri yemeklerini, İznik çinisi örneklerini barındıran salonda ve Türk nakış kültürünü yansıtan masa örtülerinin üzerinde yiyecek. Yemek bu yönüyle bir davet sofrası olmasının ötesinde Türk zanaatını, sanatını ve misafirperverlik geleneğini misafirlere hissettirecek. Öğle yemeğinin ardından Emine Erdoğan ve lider eşleri aile fotoğrafı çektirecek.

DAVETLİLER, GELENEKSEL EL SANATI ÜRÜNLERİNİ YAKINDAN GÖRECEKLER 

Emine Erdoğan ve lider eşleri, aile fotoğrafı sonrası geleneksel el işçiliğini ve Türk dokuma kültürünün zenginliklerini yansıtan kumaşlar, nakışlar ve işlemelerin yer aldığı bir koleksiyonu inceleyecek.

Misafir lider eşleri, Mezopotamya, Anadolu toprakları, Osmanlı ve Türk devletlerinin görsel hafızasına ait eserleri de yakından görme fırsatı bulacak.

Kaynak: AA

Emine Erdoğan, Türk Mutfağı, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Emine Erdoğan Emine Erdoğan, NATO kapsamında lider eşlerini ağırlayacak - Son Dakika

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