Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü - Son Dakika
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Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

06.07.2026 18:05
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FIFA 2026 Dünya Kupası'nda Brezilya'yı 2-1 yenip eleyerek çeyrek finale yükselen Norveç'te vatandaşlar gece saatlerinde sokaklara çıkarak tur atlamanın sevincini yaşadı. Binlerce Norveçli başkent Oslo'da sabahın ilk saatlerine dek eğlendi.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir sonuca imza atan Norveç, güçlü rakibi Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Norveç genelinde adeta yer yerinden oynadı.

NORVEÇ HALKI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Büyük zaferin ardından binlerce futbolsever, gecenin geç saatlerine aldırış etmeden hep birlikte sokaklara döküldü. Başkent Oslo’nun meydanları, ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen coşkulu kalabalıklarla doldu. 

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİLER

Norveçliler, sabahın ilk ışıklarına kadar dans ederek ve konvoylar oluşturarak çeyrek final biletini çılgınca kutladı. Dünya basınının da geniş yer ayırdığı bu başarı, ülke tarihinin en unutulmaz spor olayları arasına girdi.

Dünya Kupası, Brezilya, Norveç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü - Son Dakika

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