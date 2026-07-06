Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda tarihi bir sonuca imza atan Norveç, güçlü rakibi Brezilya’yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Norveç genelinde adeta yer yerinden oynadı.

NORVEÇ HALKI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Büyük zaferin ardından binlerce futbolsever, gecenin geç saatlerine aldırış etmeden hep birlikte sokaklara döküldü. Başkent Oslo’nun meydanları, ellerinde bayraklarla marşlar söyleyen coşkulu kalabalıklarla doldu.

SABAHIN İLK IŞIKLARINA KADAR EĞLENDİLER

Norveçliler, sabahın ilk ışıklarına kadar dans ederek ve konvoylar oluşturarak çeyrek final biletini çılgınca kutladı. Dünya basınının da geniş yer ayırdığı bu başarı, ülke tarihinin en unutulmaz spor olayları arasına girdi.