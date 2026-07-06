Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı - Son Dakika
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Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı

06.07.2026 18:06
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Sosyal medyada ürettiği komedi içerikleriyle tanınan fenomen Zehra Özdemir, Murat Çapan ile dünyaevine girdi. Görkemli düğün törenine davetlilerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki takı kuyruğu ve geline takılan altınlar damga vurdu. Üzerindeki takıların ağırlığı nedeniyle yürümekte zorlanan Özdemir’in o anları sosyal medyada viral olurken, kendisi gibi takılarıyla gündem olan fenomen arkadaşı Çağla Öz de kolları bilezik dolu halde düğüne katılarak arkadaşına destek verdi.

Sosyal medya feomeni  Zehra Özdemir, uzun süredir birlikte olduğu Murat Çapan ile görkemli bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin mutlu gününe yakın çevreleri ve sosyal medya dünyasından çok sayıda davetli katılırken, geceye damgasını vuran asıl olay ise takı töreni oldu.

Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı

METRELERCE TAKI KUYRUĞU OLUŞTU 

Yayınladığı eğlenceli ve komedi odaklı videolarla geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Zehra Özdemir’in düğününde takı merasimi adeta bir görsel şölene dönüştü. Davetlilerin oluşturduğu metrelerce uzunluktaki takı kuyruğu dikkat çekerken; geline takılan ağır altın setler, burma bilezikler ve takılar tören alanındakileri şaşkına çevirdi. 

Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı

Üzerindeki altınların ağırlığı nedeniyle yürümekte güçlük çeken Özdemir'in o anları kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

FENOMEN ARKADAŞI DA BİLEZİK TAKTI 

Düğünün en dikkat çeken konuklarından biri de yine geçtiğimiz mayıs ayında "Vanlı Kara Haydar" lakaplı Mehmet Fatih Tançalan ile nişanlanan ve kendi takılarıyla uzun süre gündemden düşmeyen fenomen Çağla Öz oldu.

Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı

Yakın arkadaşı Zehra Özdemir'i bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Öz, düğüne kollarını tamamen kaplayan altın bilezikleriyle katıldı. Arkadaşına podyumda bilezik taktığı anları sosyal medya hesabından paylaşan Öz, gönderisine esprili bir dille, "Benim arkadaşım olduğu çok mu belli?" notu düştü.

"HAKİKİ İZMİTLİYİM" SÖZÜYLE TANINMIŞTI

Sosyal medya platformları TikTok ve Instagram'da ürettiği içeriklerle tanınan Zehra Özdemir, dijital dünyadaki asıl çıkışını kendisine İngilizce konuşarak yaklaşan kişilere verdiği "Hakiki İzmitliyim" yanıtıyla yapmış ve bu videosuyla viral olmuştu.

Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı

Görünüşü nedeniyle sürekli kökeninin sorgulandığını ve hayatının kendini tanıtmakla geçtiğini belirten Özdemir, daha önce verdiği bir röportajda durumun trajikomik yanını şu sözlerle özetlemişti:

"Yolda yürürken telefonla konuşuyorum, insanlar beni durdurup 'Abla sen nerelisin?' diye soruyor. Nefes aldığım her an hayat hikayemi anlatmak zorundayım çünkü 'İzmitliyim' dediğimde kimse inanmıyor. Türk'üm, İzmit'te doğup büyüdüm. Evet, kökenimiz Afrika'ya dayanıyor ama mübadele döneminde geldiğimiz için tam olarak neresi olduğunu biz de bilmiyoruz. 'Babam Adapazarlı, annem Yunanistan göçmeni' dediğimde insanlar şaşırıp kalıyor."

Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı
Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı

Zehra Özdemir, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sosyal Medya Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı - Son Dakika

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