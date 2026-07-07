Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler - Son Dakika
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Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler

Erdek\'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler
07.07.2026 11:26  Güncelleme: 11:27
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Balıkesir Erdek'te geçen yıl denize girdikleri için şikayet edilip kümese kapatılan kazlar, yazın gelmesiyle yeniden sahile indi. Anne ve babası olmayan bir ördek yavrusunu da sahiplenen kaz sürüsü, tatilcilerin ilgi odağı oldu.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde geçen yıl denize girdikleri için şikayet edilince kümese kapatılan, DHA'nın haberinin ardından sahibine yapılan tebliğle denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla salıverilen kazlar, yazın gelmesiyle yeniden tatilcilerin arasına karıştı. Sahilde gezinip denize giren kaz sürüsü, anne ve babası olmayan bir ördek yavrusunu da sahiplendi.

Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler

Erdek ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası Mehmet Keşniş, çevresinde hayvanlara olan sevgisiyle tanınıyor. Sahil Mahallesi'nde hem kafe hem de kamping hizmeti veren Keşniş'in çiftlik hayatı, 12 yıl önce arkadaşının tavsiyesiyle bahçedeki otları yemesi için aldığı 2 kazla başladı. Geçen sürede kazların sayısı arttı. Keşniş, bahçesinde büyüyen kazları kesmedi ve satmadı. Her sabah sürü halinde kafenin bahçesinden çıkan kazlar, yıllar boyunca sahile inerek denize girdi. Sayıları yıllar içinde artan kazlar, çevredekilerin de ilgi odağı olurken; bu durumdan rahatsız olanlar, geçen yıl CİMER'e şikayette bulununca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi.

Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler

1 AY KÜMESTE KALDILAR

Cezai işlem uygulanmaması için kümese kapatılan kazlara DHA'nın haberinin ardından 22 Temmuz 2025'te 'şartlı tahliye' geldi. Haberin ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Keşniş'e denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kazların kümesten çıkarılabileceğini söyledi. Kararın tebliğ edildiği Mehmet Keşniş ile kızı Başak Keşniş, 1 ay boyunca kümeste kapalı olan kazları, bahçeye saldı. Denize girmemeleri ve sokağa çıkmamaları şartıyla kümesten çıkarılmasına izin verilen kazlar, bahçede gezdi, su kaplarına koyulan su ile serinledi.

Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler

ARALARINA BİR DE ÖRDEK YAVRUSU KATILDI

Kazar, bu yıl yazın gelişiyle yeniden tatilcilerin arasına karıştı. Sabahın erken saatlerinden itibaren kümeslerinin bulunduğu bahçeden çıkıp, sahile inmeye başlayan kazlar yine ilgi odağı oldu. Sahilde gezinip denize giren kaz sürüsüne bir de ördek yavrusu katıldı. Annesi-babası olmayan ördek yavrusunu sahiplenen kazlar, onu da sürüye aldı.

Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler

'HERKES KAZLARIN DERDİNE DÜŞTÜ'

Kazların özgürce dolaşıp, denize girmesinin sadece kendilerini değil, çevre sakinlerini de mutlu ettiğini söyleyen Mehmet Keşniş, "Merak edip, kazları soruyorlar. Pazara çıkıyorum, kazları soruyorlar. Yolda yürüyorum, kazları soruyorlar. Herkes kazların derdine düştü. Kazlar devamlı ilgi odağı halindeler. Kazlara bir de bu sene yavru ördek katıldı. Ördek yavrusu tek başına dolaşıyordu, korumasızdı. Köpekler, kediler rahatsız ediyordu. Kazlar koruma altına aldılar. Sanki anlıyorlarmış gibi onun korunmaya ihtiyacı var diye. Şimdi beraber takılıyorlar. Beraber denize giriyorlar. Kazlar otluyor ama ördek otlayamadığı için zavallı ördek yiyecek bulamıyor. O da işte bir-iki böcek yakalarsa onunla idare ediyor. Onlara ayak uydurmaya çalışıyor. Ziyaretçilerin verdiği ekmeklerden biraz ördek yavrusu faydalanıyor. Herkes hayatından memnun" diye konuştu.

Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler
Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler

'SAHİLE RENK KATTILAR'

Yazın gelmesiyle birlikte kazları yeniden sahilde gördükleri için mutlu olduklarını söyleyen bir tatilci ise "Geçe sene haberlerde görmüştüm, birkaç kişi şikayetçi olmuştu bu durumdan ama bence şikayetlik bir şey yok. Bence çevreye canlılık katıyorlar. Kazlardan çok memnunuz, kazlar buranın maskotu. Her gelen tatilci sevip, fotoğraflarını çekiyor. Çocuklar daha memnunlar, kazlarla oynuyorlar. Sahile renk kattılar" dedi.

Kaynak: DHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Güncel, Erdek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdek'teki kazlar yeniden sahilde, bir ördek yavrusunu da sahiplendiler - Son Dakika

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