MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı - Son Dakika
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MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

06.07.2026 18:11
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Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin güçlerinden biri olduğunu belirterek, sahip olduğu yüksek muharebe gücüyle hem Türkiye'nin hem de küresel güvenliğin en büyük teminatı olduğunu ilan etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), başkent Ankara'nın ev sahipliğinde toplanacak olan tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ittifak içerisindeki sarsılmaz gücü ve küresel askeri dengelerdeki kilit rolü bir kez daha gözler önüne serildi.

NATO'NUN EN BÜYÜK İKİNCİ ORDUSU

Zirve öncesinde müttefik ülkelere ve dünya kamuoyuna TSK'nın caydırıcılığını hatırlatan MSB, ordunun askeri kapasitesine vurgu yaptı. Yapılan açıklamada, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şanlı tarihinden aldığı ilhamla Türkiye'nin savunması için ödünsüz bir mücadele yürüttüğü belirtilirken, TSK'nın NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve dünyanın en etkin askeri güçleri arasında yer aldığı hatırlatıldı.

"YÜKSEK MUHAREBE GÜCÜ VE MODERN İMKANLAR"

Açıklamada, Türkiye'nin jeopolitik gücünün arkasındaki asıl unsurun TSK'nın modern çağa ayak uyduran yapısı olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir"

Milli Savunma Bakanlığı, Güncel, Nato, TSK, Son Dakika

Son Dakika Milli Savunma Bakanlığı MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı - Son Dakika

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