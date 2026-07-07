Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri - Son Dakika
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Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye\'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
07.07.2026 09:10
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Türkiye'nin köklü karton üreticilerinden 59 yıllık Kartonsan'ın çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Şirketin yüzde 77,21 oranındaki payı, Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e toplam 72 milyon dolar bedelle satıldı. Pay devir işlemlerinin, sözleşmede yer alan kapanış şartlarının tamamlanmasının ardından resmen tamamlanacağı bildirildi.

Türkiye'nin köklü karton üreticilerinden Kartonsan'ın çoğunluk hisseleri el değiştirdi. Şirketin yüzde 77,21 oranındaki hissesi Hasan Peker ile Aydın Veli Serin'e satılırken, satış bedeli 72 milyon dolar olarak açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Pak Holding A.Ş., Asil Holding A.Ş. ve Pak Gıda Üretim ve Pazarlama A.Ş.'nin sahip olduğu toplam yüzde 77,21 oranındaki Kartonsan hisselerinin devri için alıcılar Hasan Peker ve Aydın Veli Serin ile 6 Temmuz 2026 tarihinde Pay Alım Satım Sözleşmesi imzalandı.

HİSSELER İKİ YATIRIMCI ARASINDA EŞİT PAYLAŞILDI

NTV'de yer alan habere göre satış kapsamında Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'in her biri şirket sermayesinin yüzde 38,605'ine karşılık gelen hisseleri devralacak.

Açıklamaya göre satış, kapanış düzeltmelerine tabi olmak üzere toplam 72 milyon dolar bedelle gerçekleştirilecek.

DEVİR SÜRECİ TAMAMLANINCA YENİ AÇIKLAMA YAPILACAK

Şirket, pay devir işlemlerinin fiilen tamamlanmasının ardından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Tebliği (II-26.1) kapsamında zorunlu pay alım teklifi sürecine ilişkin açıklamaların ayrıca kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

DEVİR İÇİN KAPANIŞ ŞARTLARI BEKLENİYOR

Pay devir işlemlerinin, Pay Devir Sözleşmesi'nde öngörülen tüm kapanış koşullarının yerine getirilmesinin ardından resmen tamamlanacağı belirtildi.

Kartonsan, yaklaşık 59 yıldır faaliyet gösteren Türkiye'nin önde gelen karton üreticileri arasında yer alıyor. Pay devrinin tamamlanmasıyla birlikte şirketin kontrolü Hasan Peker ve Aydın Veli Serin'e geçmiş olacak.

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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri - Son Dakika

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