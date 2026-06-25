Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı

25.06.2026 16:10
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AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleşen genişletilmiş il başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden sosyal medyada etkileşim uğruna her yolu deneyen belediye başkanları için "Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde yerel yönetimlerde ve siyasetçiler arasında yayılan "sosyal medya fenomenliği" akımına sert tepki gösterdi. Siyasetçilerin "etkileşim avcılığı" kapanına kısıldığını belirten Erdoğan, "Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmı da bu akıntıya kapılıyor. Partimize zarar veren bu şov yaklaşımlarını tasvip etmemiz mümkün değildir" diyerek parti içine net mesajlar verdi.

"BU KAPANA SİYASETÇİLER DE DÜŞMEKTEDİR"

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, teknolojinin ve dijital dünyadaki popülarite arayışının siyaset üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde kalma kaygısının bir virüse dönüştüğünü ifade etti. Erdoğan konuya ilişkin şu sert eleştirileri yöneltti: "Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte. Görünür olmak, gündeme gelmek, tartışılmak, insan onuru dahil her türlü değerin önüne geçmektedir. Gündem olma ve gündemde kalma kaygısı bir müddet sonra büyük bir kapana dönüşmektedir. Doğrusunu söylemek gerekirse bu kapana siyasetçiler de düşmektedir."

"KENDİ ARKADAŞLARIMIZ DA BU TERS AKINTIYA KAPILIYOR"

Sosyal medyadaki şov odaklı paylaşımların AK Parti siyasetine ve kurumsal kimliğine zarar verdiğinin altını çizen Erdoğan, kendi partisindeki belediye başkanları ve yöneticileri şu sözlerle uyardı: "Maalesef kendi arkadaşlarımızın bir kısmının da bilerek veya bilmeden bu ters akıntıya kapıldıklarına şahit oluyoruz. Ne siyaseten ne de iletişim boyutuyla bize herhangi bir faydası olmayan, tam tersine partimize zarar veren bu tür yanlışlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını önemle çiziyorum. Vatandaşın kalbini kıran, esnafa hoyrat davranan, icraat peşinde değil şov peşinde koşan bir yaklaşım belki muhalefetin siyaset tarzı olabilir. Ama bunu bizim tasvip etmemiz asla mümkün değildir."

"SOSYAL MEDYA RÜZGARIYLA SEÇİM KAZANILSAYDI..."

Makamların birer "gösteri alanı" değil, sorumluluk ve millete hizmet yeri olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, dijital platformların hiçbir zaman sıcak bir insan ilişkisinin yerini tutamayacağını söyledi: "Millete hizmet yerleri gösteri alanı değil, sorumluluk makamlarıdır. Yüz yüze etkileşimin, sıcak ve seviyeli bir hasbihalin yerini hiçbir dijital platform, hiçbir uygulama alamaz. Eğer sosyal medya rüzgârıyla seçim kazanılsaydı bugün iktidarda da Cumhurbaşkanlığında da başkaları olurdu."

Yeni medya araçlarının hizmetleri duyurmak için kullanılacağını ancak bu mecralardaki "yankı odalarına" hapsolunmayacağını belirten Erdoğan, tüm teşkilata vakar, nezaket ve halka hizmet odaklı çalışma talimatı verdi.

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı - Son Dakika

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