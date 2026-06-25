Hürmüz Boğazı'nda saldırı alarmı - Son Dakika
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Hürmüz Boğazı'nda saldırı alarmı

25.06.2026 20:06
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UKMTO, Hürmüz Boğazı'nda bir gemiye saldırı olduğunu açıkladı, can kaybı yok.

ABD- İran mutabakatından sonra ilk kez Hürmüz Boğazı yakınlarında bir geminin saldırıya uğradığı açıklandı.

UMMAN AÇIKLARINDAN GEÇTİĞİ SIRADA ATEŞ AÇILDI

İngiltere Deniz Ticaret Örgütü’nden (UKMTO) yapılan açıklamada, Umman açıklarında seyir halindeki bir kargo gemisine kaynağı belirsiz merminin isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu kargo gemisinin köprü kısmında hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, saldırıya maruz kalan gemide can kaybı veya yaralanma olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Umman açıklarından geçtiği sırada geminin saldırıya uğradığı yönünde ihbar alındığı aktarılan açıklamada, gemide çevre kirliliğine yol açabilecek bir durum olmadığı kaydedildi.

İlgili makamların olayla ilgili soruşturma başlattığına kaydedilen açıklamada, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve şüpheli herhangi bir durumda İngiltere Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi'ne bildirmeleri uyarısında bulunuldu.

İRAN-ABD ARASINDA VARILAN MUTABAKAT

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

"İslamabad Mutabakatı" adı verilen mutabakat zaptı, gece İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması ve ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hürmüz Boğazı'nda saldırı alarmı - Son Dakika

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