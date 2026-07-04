İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük - Son Dakika
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İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

04.07.2026 14:56
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İstanbul'un etkisini gösteren gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul'daki bazı bölgelerde etkisini gösteren kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Fatih, Şişli, Bakırköy, Sultangazi ve Kağıthane ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi. Şişli, Sultangazi, Kağıthane ve Beşiktaş'ta kuvvetli yağışın etkisiyle yollar göle döndü, bazı alt geçitleri su bastı. Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye, Çekmeköy, Kadıköy, Beykoz ve Üsküdar başta olmak üzere bazı bölgelerde yer yer gök gürültülü yağış aralıklarla etkili oldu. Çekmeköy'de tıkanan rögarı bir vatandaş, sopa yardımıyla açmaya çalıştı.

İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

ALT GEÇİTTE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Zincirlikuyu'daki alt geçitte yaşanan su taşkınında bazı araçlar mahsur kaldı. Yol trafiğe kapatıldı. Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde esnaf yolda biriken suyu rögar kapaklarını kaldırarak tahliye etmeye çalıştı. Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde de rögardan taşan sular nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. 

İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

SAHİL YOLUNU SU BASTI

Üsküdar'daki Harem Sahil Yolu'nun bazı bölümleri de sağanak nedeniyle yağmur suyuyla doldu. Haydarpaşa Limanı'nın bulunduğu sahil kesiminde biriken su nedeniyle sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerlemek zorunda kaldı.

İstanbul'da şiddetli sağanak! Genç kadın son anda kurtarıldı

SULARA KAPILMAKTAN SON ANDA KURTARILDI

Beşiktaş’ta Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi ile Bomonti-Beşiktaş Tüneli çıkışında su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda su seviyesi yükselirken ulaşımda aksamalar yaşandı. Ihlamurdere Caddesi’nde yolda yürüyen bir kadın, sulara kapılmamak için yol kenarında bulunan saksıya tutundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek güvenli bölgeye çıkmasını sağladı.

Sağanak nedeniyle caddede ilerlemekte güçlük çeken bir motosiklet sürücüsü dengesini kaybederek yere düştü. Çevrede bulunan vatandaşlar sürücünün yardımına koşarak ayağa kalkmasına yardımcı oldu.

İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

ÇIRAĞAN CADDESİ GÖLE DÖNDÜ

Çırağan Caddesi de adeta göle dönerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti. Bölgede trafik zaman zaman yavaşlarken, bazı noktalarda araç kuyrukları oluştu.

İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

SAHAFLAR ÇARŞISI SULAR ALTINDA

Üsküdar'da bulunan ünlü Sahaflar Çarşısı sular adeta altında kaldı. Çok sayıda dükkanı su bastı, kitaplar büyük hasar gördü.

İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

2 AĞAÇ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Şiddetli yağmur Beyoğlu’nda da etkili oldu. Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi’nde yollar göle döndü. Araçlar su içinde güçlükle ilerledi. Şişli Eskişehir Mahallesi’nde bir ağaç, park halindeki iki aracın üzerine devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olamazken 2 araçta hasar oluştu.

İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük

BELE KADAR SUDA İLERLEMEYE ÇALIŞTILAR

Yağış nedeniyle Kağıthane'nin birçok cadde ve sokağında su birikintileri oluşurken, trafikte de yoğunluk yaşandı. Çağlayan Mahallesi’nde bir sokağı su basması nedeniyle park halindeki ve seyir halindeki bazı araçlar su içerisinde kaldı. Evlerine su giren vatandaşlar bir süre mahsur kalırken, bazı kişilerin bel hizasına ulaşan suyun içinde yürüyerek ilerlemeye çalıştığı görüldü.

İşte megakentten kareler:

İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük - Son Dakika

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