Bakan Kurum: 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı, vatandaşa 4,5 milyon TL kazandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakan Kurum: 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı, vatandaşa 4,5 milyon TL kazandırıldı

Bakan Kurum: 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı, vatandaşa 4,5 milyon TL kazandırıldı
03.07.2026 16:59  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Depozito Yönetim Sistemi (DOA) ile 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandığını ve vatandaşlara 4,5 milyon TL kazandırıldığını açıkladı. Ayrıca Adıyaman'da deprem sonrası konut ve sosyal projeler hakkında bilgi verdi.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık" dedi.

Adıyaman'a çeşitli programları için gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında Adıyaman Merkez Konut Belirleme Kura Töreni ile Kent Meydanı açılışına katıldı. TPAO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Bakan Kurum'un yanı sıra Adıyaman Valisi Abdullah Küçük ile milletvekilleri, STK başkanları ve bölge halkı katıldı.

Bakan Murat Kurum, konuşmasında, Adıyaman'ın asrın felaketinden sonra yeniden ayağa kalktığını ifade ederek, "Adıyaman kara günler gördü. Asrın felaketini yaşadı. 6 Şubat, bu şehrin taşına, toprağına, çarşısına, evlerine ve kalbine derin izler bıraktı. Fakat o günlerin içinde bile birbirine tutunan, komşusuna koşan, ekmeğini paylaşan, acısını vakar içinde taşıyan bir halk gördük. Bu şehir, felaket karşısında insanlığını eksiltmedi. Yasını taşıdı, sabrını korudu, umudunu diri tuttu. Biliyoruz, kaybettiğimiz canların yeri dolmaz. Yıkılan hatıralar geri gelmez. Fakat bugün Adıyaman yıkıldığı yerden doğruluyor. Rabb'im bizi sizlere mahcup etmedi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2 yılda 11 ilde 455 bin konutumuzu tamamladık. Vatandaşımız evlerine girdi. Esnafımız dükkanlarını açtı. Çocuklarımız yine parkları doldurdu. 6 Şubat'ta burada bulunan, o kara günleri sizlerle yaşayan biri olarak bugünleri gördüğümüz için binlerce şükrediyorum" dedi.

'20 BİN VATANDAŞI YUVALARINA KAVUŞTURUYORUZ'

Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut yaptıklarını ve depremin etkilediği 11 ile ayrıcalık tanındığını anlatarak, "Biliyorsunuz, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilimize 500 bin sosyal konut yapıyoruz. Bu projede de '11 ilimiz ayrıcalıklı olacak' dedik ve kontenjanları fazla tuttuk. Hatırlayın hak sahibi kuralarımızı ilk burada çekmiştik, konutlarımızın yer belirleme kuralarını da yine ilk burada sizlerle belirliyoruz. Adıyaman merkez İndere'de 5 bin 41 sosyal konut bugün sahiplerini buluyor. 43 bin afet konutu kazandırdığımız şehrimizde şimdi de yaklaşık 20 bin vatandaşımızı sosyal konutlarımızla sağlam yuvalara kavuşturuyoruz. Böyle söyleyip geçiyoruz ama bunlar inanın sadece sayı değil. Bu sayıların içinde sabah işe uğurlanan babalar var. Çocuklarının okul çantasını hazırlayan anneler var. Yeni odasına ilk defa adım atacak evlatlar var. Kapısına ayakkabılar dizilecek, mutfağında çay kaynayacak, penceresinde akşam ışığı yanacak evler var. Allah hepsine ağız tadıyla oturmayı nasip etsin, haneleri şen olsun" diye konuştu.

'3,5 MİLYON DOLARLIK HİBE PROJESİNİ HAYATA GEÇİRİYORUZ'

Bakan Kurum, konuşmasında, "Şimdi ise önemli bir adım daha atıyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Kuveyt Hükümeti iş birliğiyle şehrimizde yaklaşık 3,5 milyon dolarlık bir hibe projesi hayata geçiriyoruz. Bu proje kapsamında şehrimize bir tehlikesiz atık geri kazanım tesisi ve bir mobil kırma ünitesi kuracak, yıkıntı atıklarını çevreye duyarlı biçimde yöneterek yeni yolların, altyapının ve benzeri çalışmaların yapımında kullanılmak üzere ekonomiye kazandıracağız. Biz tüm bunları yaparken, 11 ilimizi ayağa kaldırırken de diğer çalışmalarımızı hiç ihmal etmedik. Yine afetler yaşamaya devam ettik, oradaki kardeşlerimizi de yalnız bırakmadık. Ödemiş'teki yangınlarda kül olan evlerimizi, Sındırgı depreminde yıkılan yuvalarımızı 1 yılda yeniden yaptık. Bu yaz inşallah onları da teslim edeceğiz" dedi.

Bakan Kurum, ayrıca, "Ülkemizi geliştirmek, vatandaşımızın ihtiyaçlarına yanıt vermek için bir an bile durmadık, durmayız. İşte en son depozito yönetim sistemiyle ilgili çalışmamız da bu anlayışın sonucudur. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin liderliğinde başlattığımız Sıfır Atık hareketini, Depozito Yönetim Sistemi ile yeni bir aşamaya taşıyoruz. Atıkları makinelerde topluyor, geri dönüştürüyoruz. DOA makinelerimizi gördünüz değil mi? Artık evde kullandığımız şişeleri çöpe değil, makinelere atıyorsunuz, her şişeden 1 lira kazanıyorsunuz. Sonra biz o şişeleri topluyoruz, geri dönüştürüyoruz, yeniden ekonomiye kazandırıyoruz. Bu uygulamamız Adıyaman'ımızda, 81 ilimizde başladı ve gördük ki milletimiz DOA'yı çok sevdi. Sadece 2 günde 4,5 milyon ambalaj topladık. Yani bu ne demek? Vatandaşımıza 4,5 milyon TL kazandırdık. Sisteme kayıtlı olanların sayısı ise 1 milyonun üzerine çıktı. İnşallah tüm sistem oturduğunda yıllık 25 milyar ambalaj toplamayı, ekonomimize de 30 milyar TL kazanç sağlamayı hedefliyoruz. Yani DOA ile siz kazanacaksınız, ekonomimiz kazanacak, çevremiz kazanacak, Türkiye kazanacak" diye konuştu.

Konuşmasının ardından noter huzurunda hak sahipleri belirleme ve Kent Meydanı açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: DHA

Murat Kurum, Adıyaman, Ekonomi, Deprem, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı, vatandaşa 4,5 milyon TL kazandırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır Ali Şahin: Venezuela’nın acısı Türkiye’nin, Karakas’ın acısı Gaziantep’in acısıdır
Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada Taksicilerin durak anlaşmazlığı kavgası kamerada
Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti Arıların soktuğu yaşlı adam hayatını kaybetti
Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci Hem kulüp başkanı hem antrenör hem de malzemeci
İsmail Köybaşı’dan futbola veda İsmail Köybaşı'dan futbola veda
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı
Diyanet’in Cuma hutbesinde “Deniz Göktaş“ detayı Diyanet'in Cuma hutbesinde "Deniz Göktaş" detayı
İstanbul’da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri İstanbul'da erkeklerin korkulu rüyası olan kadının yeni taciz görüntüleri
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir
İsmail Kartal’ın en çok istediği isimdi Anlaşma sağlandı İsmail Kartal'ın en çok istediği isimdi! Anlaşma sağlandı
Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı Beşiktaş, Ouattara ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler Kayıtlar tamamlandı: 1 milyon 655 bin lira için sıraya girdiler
Manchester City, Elliot Anderson’ı rekor bonservisle kadrosuna kattı Manchester City, Elliot Anderson'ı rekor bonservisle kadrosuna kattı

17:05
Andre Onana, Trabzonspor’a geri döndü
Andre Onana, Trabzonspor'a geri döndü
16:47
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
Zabıtanın uyarısı sonrası krize girdi, sokak ortasında benzinle kendini yaktı
16:27
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
NATO Zirvesi nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı’ndaki uçuşlara geçici kısıtlama
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kadın ve genç çiftçi kredi limitini 5 milyon liraya çıkarıyoruz
15:58
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
Kılıçdaroğlu, Deniz Göktaş ile görüştü! Tutuklanan komedyen bakın ne istedi
15:07
Deniz Göktaş tutuklandı
Deniz Göktaş tutuklandı
14:50
Çankaya Belediye Başkanı’nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı'nın özel kalem müdürü gözaltına alındı
14:34
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
4 kuzeni hayattan koparan psikolog ilk kez hakim karşısında: Yayaları görsem TIR’ın altına girerdim
14:32
CHP’li Veli Ağbaba’nın yeğeni gözaltına alındı Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
CHP'li Veli Ağbaba'nın yeğeni gözaltına alındı! Hesabında yüksek miktarda para girişi tespit edildi
13:35
Komedyen Deniz Göktaş’ın Emniyet ifadesi Tutuklama talebiyle sevk edildi
Komedyen Deniz Göktaş'ın Emniyet ifadesi! Tutuklama talebiyle sevk edildi
12:39
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
SDÜ Tıp Fakültesi’nde skandal! Sorular satıldı, akademisyen de olayın içinde
12:32
Yok böyle operasyon İstanbul’un göbeğinden Avrupa’yı esir almışlar
Yok böyle operasyon! İstanbul'un göbeğinden Avrupa'yı esir almışlar
12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 17:26:21. #7.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: 2 günde 4,5 milyon ambalaj toplandı, vatandaşa 4,5 milyon TL kazandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.