İşte İbrahim Tatlıses\'in son hali

Geçirdiği ameliyatın ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde fizik tedaviye başlayan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses'ten yeni bir fotoğraf paylaşıldı.

TATLISES'İN KEYFİ YERİNDE

Hastane bahçesinde çekilen fotoğrafta, usta sanatçının oldukça neşeli ve keyifli olduğu görüldü.

Planlı bir rehabilitasyon süreci geçiren Tatlıses’in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. Tedavisi boyunca bakanlar ve yakın dostları tarafından yalnız bırakılmayan sanatçının ne zaman taburcu olacağı merak konusu oldu.