AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı - Son Dakika
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AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

AJET, Ankara\'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı
03.07.2026 17:11
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AJET, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı uçuş ağına yeni destinasyonları ekledi. Moskova'nın ardından Rusya'nın St Petersburg şehrine de 1 Temmuz itibarıyla direkt uçuşlar başladı. Haftada 5 gün karşılıklı direkt uçuşların gerçekleştirileceği belirtilirdi. AJET, temmuz ayıyla birlikte Ankara'dan direkt uçuşların başladığı Saraybosna ve Üsküp'e de haftada iki gün karşılıkla sefer düzenleyecek.

AJET, Ankara Esenboğa Havalimanı kalkışlı uçuş ağına yeni destinasyonlar ekleyerek büyümesini sürdürüyor.

ANKARA'DAN 3 YENİ ŞEHRE DİREKT UÇUŞ

Şirket, Moskova'nın ardından Rusya'nın önemli şehirlerinden St. Petersburg'a da 1 Temmuz itibarıyla direkt uçuşlara başladı. Ankara ile St. Petersburg arasında haftada 5 gün karşılıklı sefer düzenleneceği açıklandı.

Rusya hamlesinin yanı sıra Balkanlar'da da ağını genişleten AJET, Temmuz ayı itibarıyla Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna ve Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e de aktarmasız uçuşlar başlattı. Ankara merkezli bu yeni hatlarda seferlerin haftada iki gün karşılıklı olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

AK PARTİ MİLLETVEKİLİ FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay da konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ankara Vizyon 2035” projemiz kapsamında, başkentimizden dünyaya açılan yeni hava köprüleri kurma vizyonumuz doğrultusunda, AJet tarafından başlatılan Ankara'dan direkt uçuşlara "St.Petersburg, Saraybosna ve Üsküp" uçuşları da eklendi.

AJet yönetimi başta olmak üzere emeği geçen herkese Başkentliler adına teşekkür ederiz. Durmak yok, Ankara’mız için çalışmaya devam..."

AJET, Ankara'dan 3 şehre daha direkt uçuşlara başladı

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