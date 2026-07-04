Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü - Son Dakika
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Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

04.07.2026 14:56
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İstanbul Üniversitesi Çapa Diş Hekimliği Fakültesi'nin mezuniyet törenine öğrencilerin rektör protestosu damga vurdu. Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar'ın konuşması sırasında mezun öğrenciler kürsüye sırtını dönerken, tribünlerdeki veliler de alkış ve ıslıklarla eyleme destek verdi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını aldıkları mezuniyet töreninde dikkat çeken bir eyleme imza attı. Tören programı kapsamında kürsüye davet edilen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, konuşmasına başladığı esnada beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

ÖĞRENCİLER SIRTINI DÖNDÜ, AİLELER ISLIKLARLA DESTEK VERDİ

Rektör Zülfikar'ın hitap etmek üzere kürsüye geçmesiyle birlikte, tören alanında cübbeleriyle bulunan yeni mezun diş hekimleri hep birlikte arkalarını dönerek protestoya başladı. Öğrencilerin rektöre sırtını döndüğü bu eyleme, töreni izlemeye gelen aileler de kayıtsız kalmadı.

Törende olan veliler ve öğrenci yakınları, ıslıklar ve yoğun alkışlarla rektörü protesto ederek çocuklarının eylemine katılım gösterdi. Tören alanındaki o anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu bazı kişilerin diplomalarının iptaline karar vermişti. Rektör Osman Bülent Zülfikar, kararın üniversitenin yetkisi kapsamında ve hukuki değerlendirmeler sonucunda alındığını savunmuş, yaptığı açıklamalarda "Usulsüzlük varken, bunları görmezden gelseydik ve iptal etmeseydik biz görevi ihmal etmiş olurduk" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Üniversitesi, Bülent Zülfikar, Rektör, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü - Son Dakika

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