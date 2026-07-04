Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri, eğitimlerini tamamlayarak diplomalarını aldıkları mezuniyet töreninde dikkat çeken bir eyleme imza attı. Tören programı kapsamında kürsüye davet edilen İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, konuşmasına başladığı esnada beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

ÖĞRENCİLER SIRTINI DÖNDÜ, AİLELER ISLIKLARLA DESTEK VERDİ

Rektör Zülfikar'ın hitap etmek üzere kürsüye geçmesiyle birlikte, tören alanında cübbeleriyle bulunan yeni mezun diş hekimleri hep birlikte arkalarını dönerek protestoya başladı. Öğrencilerin rektöre sırtını döndüğü bu eyleme, töreni izlemeye gelen aileler de kayıtsız kalmadı.

Törende olan veliler ve öğrenci yakınları, ıslıklar ve yoğun alkışlarla rektörü protesto ederek çocuklarının eylemine katılım gösterdi. Tören alanındaki o anlar, kameralara saniye saniye yansıdı.