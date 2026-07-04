Seferihisar\'da Ayı Saldırısı: 70 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Seferihisar ilçesinde, balkonunda uyurken ayı saldırısına uğrayan Osman Gültaş, (70) ağır yaralandı. Gültaş, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evinin balkonunda uyuyan Osman Gültaş'a ayı saldırdı. Ayı, balkondan yaklaşık 20 metre sürüklediği Gültaş'ı ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Osman Gültaş, Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Osman Gültaş, bu sabah hayatını kaybetti.

Ayının yakalanması için çalışma başlatıldı. Öte yandan, olay yerinden uzaklaşan ayı, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.