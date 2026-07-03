Gişe bariyerlere çarpan tanker alev topuna döndü: 5 kişi hayatını kaybetti

Dünya genelinde her yıl binlerce insanın hayatını kaybettiği tanker kazalarına bir yenisi daha eklendi. Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş (Uttar Pradesh) eyaletinde meydana gelen feci bir trafik kazası, saniyeler içinde büyük bir felakete dönüştü.

Kanpur kentinden yola çıkan ve Pratapgarh istikametine doğru ilerleyen sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) yüklü bir tanker, Sihori gişelerinde (Sihori toll plaza) kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle çevreye yayılan gaz, kısa sürede tüm bölgeyi bir cehennem yerine çevirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan o dehşet anlarında, patlamayla birlikte yükselen alevlerin 5 kişiye mezar olduğu görüldü. (H2)

Kaza, yerel saatle sabah 06.40 sularında meydana geldi.

Görgü tanıklarının ifadelerine ve olay yerini kaydeden güvenlik kamerası (CCTV) görüntülerine göre, hafif yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tanker, büyük bir gürültüyle gişe alanındaki beton bariyerlere çarptı.

Çarpmanın hemen ardından tankerde meydana gelen sızıntı nedeniyle yaklaşık 12 metre (40 feet) yüksekliğe ulaşan yoğun, beyaz bir gaz bulutu tüm gişe meydanını kapladı.

O sırada gişelerde görev yapan personeller ve çevredeki sürücüler, üzerlerine doğru gelen ölümcül gaz bulutundan kaçmak için panik içinde çevreye kaçışmaya başladı.

Ancak kaçış için çok az zaman vardı. Sızan gaz, gişe binasının yakınında çalışan bir jeneratörle temas ettiği anda fitillendi.

Gazın jeneratörle buluşmasıyla birlikte yaklaşık 9 metre (30 feet) yüksekliğe ulaşan devasa bir alev topu gökyüzüne yükseldi.

Yangın, sadece kazaya karışan tankeri değil, gişe meydanında park halinde bulunan diğer araçları ve tesis binalarını da anında yuttu. Olay yerindeki görgü tanıklarından gişe görevlisi Sanjay Nirmal, yaşanan dehşeti şu sözlerle aktardı:

"Hafif yağmur yağdığı için araç birden kontrolü kaybetti. Tüm araç büyük bir gürültüyle bariyerlere çarparak devrildi.

Gaz sızıntısından kaynaklanan yangın, gişe meydanının bitişiğindeki alana ve tuvalet bloklarına kadar sıçradı. O sırada tuvalette bulunan şefimiz Alok Pandey de alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı."

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Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, kimyasal yangının büyümesini engellemek için yoğun bir çaba sarf etti. Yangın yaklaşık 30 dakikalık zorlu bir müdahalenin ardından kontrol altına alınabildi ancak bilanço oldukça ağır oldu.

Kazaya neden olan 40 yaşındaki tanker sürücüsü Dharmendra Dubey ile gişe görevlisi Alok Singh olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Vücutlarında ağır yanıklar oluşan ve hastaneye kaldırılan diğer gişe çalışanları 29 yaşındaki Hiramani Singh, 23 yaşındaki Krishnapal Maurya ve Anil Kumar ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen ertesi gün yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada yaralanan bir kişinin ise Prayagraj şehrindeki bir hastanede tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Yangının boyutu, hasar tespit çalışmalarıyla daha net ortaya çıktı. Gişe meydanında park halinde bulunan işçilere ve ziyaretçilere ait 16 motosiklet ile 2 otomobil tamamen küle dönerek kullanılamaz hale geldi.

Bölge emniyet müdürlüğü, kazayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve kurtarılan CCTV görüntülerinin adli incelemenin en önemli parçası olacağını açıkladı.