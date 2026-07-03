Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi - Son Dakika
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Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi

03.07.2026 16:24
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Fenerbahçe, sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme imzalayacak. İki tarafın anlaşmaya vardığı, ve bugün resmi imzaların atılacağı aktarıldı.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eren tecrübeli futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın sarı-lacivertli kulüpteki geleceği belli oldu. 

MERT HAKAN FENERBAHÇE'DE KALIYOR

Sözleşme süresinin bitmesine rağmen takımla birlikte Düzce Topuk Yaylası’ndaki ilk etap kamp çalışmalarına katılan Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de kalıyor. 

İSMAİL KARTAL İSTEDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Oyuncunun kampta yer alması ve takımda kalmasının arkasındaki isim teknik direktör İsmail Kartal oldu. Deneyimli çalıştırıcının yönetimle özel bir görüşme gerçekleştirerek başarılı orta sahanın kadroda tutulmasını talep ettiği öğrenildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen Fenerbahçe yönetiminin, Mert Hakan Yandaş ile 1 yıllık anlaşmaya vardığı dile getirildi. Tarafların bugün resmi imzaları atması bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Fenerbahçe'de 149 maça çıkan deneyimli orta saha oyuncusu 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

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Son Dakika Spor Beklenen karar verildi! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gelişmesi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    İso kaşınıyor....bunlardan adam olmaz Fener'e gram fayda sağlamazlar 0 0 Yanıtla
  • ferhat baran ferhat baran:
    Fenerbahçe’ye yakışan bir topçu hayırlı olsun/ 0 0 Yanıtla
  • zeki zeki:
    fenere yakışan oduncu 0 0 Yanıtla
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