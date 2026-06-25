Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı - Son Dakika
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Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı

25.06.2026 17:33
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100 yaşında vefat eden dünyaca ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun İzmir Alsancak Hocazade Camii’ndeki cenaze töreninde "saf tutma" gerginliği yaşandı. Cenaze namazında ön sırada saf tutmak isteyen kızı Müberra Yorgancıoğlu ve kadın yakınlarına cami imamı Salih Bayram izin vermeyince ortam gerildi. Modacının oğlu Faruk Yorgancıoğlu ise "Kadınlar da safta kılabilir" diyerek imama itiraz etti.

Hayatını kaybeden 100 yaşındaki dünyaca ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun İzmir'deki cenaze töreninde "saf tutma" krizi yaşandı. Cenaze namazında erkeklerle birlikte saf tutmak isteyen kızı Müberra Yorgancıoğlu ve kadın yakınlarına cami imamı izin vermeyince, törende kısa süreli gerginlik yaşandı. 

İzmir'in sembol isimlerinden ünlü modacı Zühal Yorgancıoğlu’nun vefatının ardından Alsancak Hocazade Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Annesini son yolculuğuna uğurlayan kızı Müberra Yorgancıoğlu ve bazı kadın yakınları, cenaze namazı kılınacağı sırada ön sıralarda saf tutmak istedi. Ancak cami hocası Salih Bayram, kadınların erkeklerle aynı safta namaz kılmasına karşı çıkarak duruma müdahale etti ve izin vermedi. İmamın bu tavrı üzerine cemaat arasında ve tören alanında bir anda sesler yükseldi, ortam gerildi.

OĞLU İSYAN ETTİ: HEP BİRLİKTE KILINABİLİR!

Hocanın uyarısı üzerine kadınlar istemeyerek de olsa saftan geriye doğru çekilmek zorunda kaldı. Ancak annesini uğurlayan Faruk Yorgancıoğlu, yaşanan bu duruma ve kız kardeşinin saftan çıkarılmasına tepki gösterdi. Annesinin cenaze namazında kadınların da safta yer alabileceğini savunan ve ısrar eden Faruk Yorgancıoğlu, "Kadınlar da safta kılabilir, hep birlikte kılınmasında bir sakınca yok" diyerek imamın kararına karşı çıktı.

GERGİNLİĞE RAĞMEN NAMAZ DEVAM ETTİ

Aile üyelerinin haklı tepkisine ve yaşanan kısa süreli arbede ile sözlü tartışmaya rağmen cami hocası Salih Bayram geri adım atmadı. Gergin atmosferin gölgesinde kalan cenaze namazı, imamın kaldığı yerden devam ettirmesiyle tamamlandı. Modacının cenazesi toprağa verilirken, törende yaşanan bu "kadın cemaat" tartışması sosyal medyada ve kamuoyunda yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Alsancak, Magazin, Güncel, İzmir, Cami, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Bu bir dua namazı olduğu için bir sorun yok diye öğretmişlerdi bize ama tabii uçan sivrisinekten bile abdesti bozulan çok bu ülkede:) 0 0 Yanıtla
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