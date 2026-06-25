Sınav Kapısında Bekleyen Öğrenci Mağdur Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sınav Kapısında Bekleyen Öğrenci Mağdur Oldu

25.06.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmaniye'de AYT sınavına geç kalan Rümeysa İşçi, kapıda bırakıldı ve tüm emekleri heba oldu.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de, geçen hafta sonu yapılan AYT sınavı için gittiği okulun kapısından alınmayan Rümeysa İşçi, erkenden yola çıktıklarını ancak trafiğe takıldıklarını bildirdi ve "Bir yıllık emeğim boşa gitti, tüm emeklerim birkaç saniyeyle çöp oldu. Oradaki ÖSYM görevlisinin kendi çocuğu olsaydı aynısını yapabilecek miydi? Onu o şekilde bırakmaya içi elverecek miydi?" dedi.

Osmaniye'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) katılmak için sınavın yapıldığı okula son saniyelerde ulaşan ancak geç kaldığı söylenerek kapıdan çevrilen 18 yaşındaki Rümeysa İşçi, sınav günü yaşadığı mağduriyeti ANKA Haber Ajansı'na anlattı.

Olayın etkisini hala atlatamadığını dile getiren Rümeysa İşçi, şunları söyledi:

"Sabah erkenden yola çıkmamıza rağmen trafik yoğunluğundan son bir dakika kala okulun önündeydik. Yetişmiştim ve iki kapı da açıktı. Görevliler benim geldiğimi görünce kapıyı yüzüme kapattılar. Orada kendi aralarında çelişki içerisinde alsak mı almasak mı diye konuştular. Ondan sonra beni almadılar. Benim hala saniyelerim vardı ama buna rağmen beni almadılar. Oradaki velilerin 'Bu kız zamanında geldi, alın' demesine rağmen beni almadılar. Sınava giremedim" diye konuştu."

"TÜM EMEKLERİM BİRKAÇ SANİYEYLE ÇÖP OLDU"

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle ilgili birimlere şikayette bulunduğunu aktaran Rümeysa İşçi, "En büyük hayalim hemşirelik benim için hayal olarak kaldı. Ben çok çabaladım, çok emek sarfettim, çok yoğun bir dönemden geçtim" dedi.

Sınava giremediğini, emeklerinin karşılığını alamadığını anlatan Rümeysa İşçi, şöyle devam etti:

"Bu bir vicdan ve insanlık meselesi. Eğer oradakiler insanlıktan nasibini almış olsalardı bana yardımcı olurlardı. Kendi çocukları da olabilirdi. Kendi çocukları olsa onlara da mı o şekilde davranacaklardı? Çok mağdurum, çok üzülüyorum. Saf bir emek, saf bir çabaydı. Benim bir yıllık emeğim boşa gitti. Ben şimdi ne yapacağım? Tüm çabalarım tüm emeklerim birkaç saniyeyle çöp oldu. Ben şunu sorguluyorum. Oradaki ÖSYM görevlisinin kendi çocuğu olsaydı aynısını yapabilecek miydi? Onu o şekilde bırakmaya içi elverecek miydi?"

ANNE NAZİFE İŞÇİ: "MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Anne Nazife İşçi ise şunları söyledi:

"Veliler bahçede sohbet ediyorlardı. Her iki kapı da açıktı. Kapılar açık olduğu halde bizi görüp kaçtılar ve bütün veliler hala içerideydi. Biz giremedik. Giremediğimiz için mağduruz. Kızım kendince çok çalışmıştı. Hiçbir özel eğitim almamıştı. Hastanede staj görüyordu. Staj sonrası kütüphaneye gidip orada ders çalışıyordu. Bazen kütüphaneden gece yarıları geliyordu. Tek hayali bu sene kazanıp hemşire olabilmekti. Hemşireliği çok istiyordu. Bir an önce derslerinde başarılı olup, sınava girip, hemşirelik istiyordu. Çünkü bizim beklemek gibi kalmak gibi bir alternatifimiz yoktu. Çalışkan bir öğrenciydi, çalışıyordu. Azimliydi ama böyle bir durumla karşılaşacağımızı hiç bilememiştik. Bu duruma maruz kaldık. Neye uğradığımızı bilemedik. Yapılan hareket hiç hoş değildi. Söylenecek bir kelime bulamıyorum. Bizim bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz."

Kaynak: ANKA

Osmaniye, Güncel, AYT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sınav Kapısında Bekleyen Öğrenci Mağdur Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP’den istifasının gerekçesini Haberler.com’a açıkladı Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, CHP'den istifasının gerekçesini Haberler.com'a açıkladı
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
Yamal’ın kardeşinin komik anları Yere düştü, kendinden geçti Yamal'ın kardeşinin komik anları! Yere düştü, kendinden geçti
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
Fenerbahçe’de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

12:09
AK Parti kampında bir ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
AK Parti kampında bir ilk! Cumhurbaşkanı Erdoğan vekillerle özel görüşecek
11:54
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
Art arda 2 deprem ülkeyi yerle bir etti! Görüntüdeki çığlıklar yürek dağladı
11:47
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor İsviçre’den “Tüketmeyin“ uyarısı yapıldı
Ünlü Türk maden suyu marketlerden toplatılıyor! İsviçre'den "Tüketmeyin" uyarısı yapıldı
11:46
Milliler, Dünya Kupası’nda veda maçına çıkıyor İşte muhtemel 11’ler
Milliler, Dünya Kupası'nda veda maçına çıkıyor! İşte muhtemel 11'ler
11:07
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel, butlan kararı sonrası ilk kez karşı karşıya
10:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Aradaki fark çift hanelere ulaştı
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz! Aradaki fark çift hanelere ulaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 12:25:44. #7.13#
SON DAKİKA: Sınav Kapısında Bekleyen Öğrenci Mağdur Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.