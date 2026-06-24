Ahmet Öztürk, 60 Yıldır İpek Böcekçiliği Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ahmet Öztürk, 60 Yıldır İpek Böcekçiliği Yapıyor

Ahmet Öztürk, 60 Yıldır İpek Böcekçiliği Yapıyor
24.06.2026 12:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nallıhan'da ipek böcekçiliği yapan Öztürk, 94 kg koza elde etti ve bu yıl 216 bin lira kazandı.

ANKARA'nın Nallıhan ilçesinde yaşayan Ahmet Öztürk (71), dedesinden ve babasından öğrendiği ipek böcekçiliğini, yaklaşık 60 yıldır sürdürüyor.

Ankara'da yaşayan Ahmet Öztürk, dedesinden ve babasından öğrendiği ipek böceği yetiştiriciliğine çocuk yaşlarda başladı. Yaklaşık 60 yıldır üretim yapan Öztürk, sahip olduğu 500 dut ağacından topladığı yapraklarla, ipek böceklerini, evinin altında oluşturduğu alanda besliyor. Öztürk, yaklaşık 40 gün süren üretim sürecinin ardından, bu yıl 94 kilogram koza elde etti. Öztürk, Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarafından kilogramı 2 bin 300 liradan satın alınan kozalardan yaklaşık 216 bin lira gelir sağladı.

'MAHALLEMİZE BİR BÖCEK EVİ YAPACAKLAR'

Ahmet Öztürk, ipek böceği yetiştiriciliğinde en önemli etkenlerin, hava şartları ve böceğin yetişeceği ortam olduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli böcek yetiştiriciliği yapıyoruz. Nallıhan için geliri en iyi iş, ipek böceğidir. Aynı zamanda bu böcekleri yetiştirebilmemiz için dut ağacından çok faydalanırız. Yaprağını hayvana yediriyoruz. Her sene çok verim alıyoruz. İpek böceği yetiştiriciliğinde yer, çok önemli. Bu sene yetkililerden sözünü aldık. İnşallah mahallemize bir böcek evi yapacaklar. Böcek evi de olursa çok daha verimli üretim yapacağız" diye konuştu.

'HERKESE TAVSİYE EDİYORUM'

Öztürk, çalışmalarına ilişkin, "Böcekler bize gelir gelmez aynı gün yemliyoruz. Yemlerken dut yaprağını çok küçük kıyarak veriyoruz. İpek böceği o yaprağın sütünü emiyor. 10 gün sonra artık yaprakları daha iri veriyoruz ve ne kadar yaprak verirseniz o kadar yiyor. Böcek yemini iyi yerse kendi kendine koza sarmaya başlar. Kozanın ağırlığı, 1-2 gram arasında değişir. Kozayı oluşturan ipek ipliklerin uzunluğu, 500 metre ile 600 metre arasında uzar. Bu işte yardımcın olmak zorunda. Çocuklarım da hevesli ve yardımcı oluyorlar. Benden sonra onların da sürdürmesini istiyorum. Ben herkese söylüyorum ve tavsiye ediyorum, ipek böceği kadar gelir veren bir iş daha yoktur. Şu anda kilosu 2 bin 300 lira. Yıllık 100 kilograma yakın üretim yapıyoruz. Eşimle birlikte ömrümüz yettikçe bu işi yapacağız. Bildiğim kadarıyla Diyarbakır'ın Kulp ilçesinden sonra en çok koza üreten yerlerden biri Nallıhan" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Ahmet Öztürk, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Koza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahmet Öztürk, 60 Yıldır İpek Böcekçiliği Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arnavutluk’ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor Arnavutluk'ta Trump ailesi bağlantılı proje ülkeyi ayağa kaldırdı, protestolar 23 gündür sürüyor
Isparta’da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı Isparta'da park halindeki araçtan 2 gencin cesedi çıktı
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Taraftarlar şaşkın Fenerbahçe’de Mert Hakan Yandaş sürprizi Taraftarlar şaşkın! Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi
NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler NATO Zirvesi öncesi gözaltına alınan 208 teröristin evinden neler çıktı neler
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu

13:27
TFF’den devşirme forvet iddialarına yanıt
TFF'den devşirme forvet iddialarına yanıt
13:22
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
Başkente Değer Ödülleri sahiplerini buldu! Fuat Oktay, Erdal Beşikçioğlu...
13:08
CHP’den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti’ye katıldı.
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı.
12:58
New York Times’tan Milli Takım’a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
New York Times'tan Milli Takım'a sert eleştiri: Tarihin en büyük bilet israfı
12:58
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti
12:48
“Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı“ diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı" diye gezen Ferhat Aydoğan için karar verildi
12:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 13:41:11. #7.13#
SON DAKİKA: Ahmet Öztürk, 60 Yıldır İpek Böcekçiliği Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.