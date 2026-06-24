Taksiciler ve Martı TAG Arasındaki Hukuk Mücadelesi

Haber: Oktay YILDIRIM - Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi olağanüstü günlerinden birini yaşadı. Taksicilerle "paylaşımlı yolculuk uygulamaları" temsilcileri arasındaki haksız rekabet davası nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi, TOMA'lar konuşlandırıldı. Dava kısmen kabul kısmen reddedilirken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı "Korsan uygulama Martı Tak'ın haksız rekabet yaptığı, korsan taksicilik yaptığı tescilledi. Kapatma kararı verdi. Kazanan taksi esnafı oldu" dedi. Martı TAG sahibi Oğuz Alper Öktem ise "Hakkımızda bizi yıldırmak için onlarca dava açıyorlar ama bizi yıldıramazlar. Bu dosya da İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. Hukuka inancımıza tam. Mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nca (İTEO) "haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG hizmetine karşı açtığı davanın görülmesine Çağlayan'daki İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nce devam edildi.

Duruşma öncesinde tarafların çağrısı yankı buldu. Sadece İstanbul'da değil, yurdun dört bir yanından taksiciler duruşma için Çağlayan'a geldi. Bir taksici grubunun beyzbol sopalı fotoğrafının sosyal medyaya yansıması üzerine İTEO Başkanı İsmet Dalcı çağırı yaptı. "Provokasyona gelmeyin" uyarısı yapan Dalcı "Biz yasal, resmi, hak sahibi esnaf teşkilatıyız. Edebimizle Çağlayan'a geleceğiz, edebimizle alandan ayrılacağız. Devletimiz her zaman bizim yanımızda" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda çevik kuvvet ekibi yeşil şapkalı "paylaşımlı yolculuk uygulamaları" temsilcileri ile sarı şapkalı taksiciler arasında değişik noktalarda önlem aldı. TOMA'lar konuşlandırıldı.

Duruşma sonunda mahkeme Martı TAG hizmetinin haksız rekabet oluşturduğuna hükmetti. Davanın 7'nci duruşmasında çıkan karara göre Martı TAG ve TAG sürücü hizmetlerinin web sitesi ile mobil uygulamasının her türlü mecrada sunulmasına ve reklam faaliyetlerinin yürütülmesine engelleme kararı verildi. İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bu yasak kararının istinafa açık olduğu belirtildi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı İsmet Dalcı adliye önünde yaptığı açıklamada "Martı TAG'ın haksız rekabet yaptığı, korsan taksilik yaptığını tescilledi" dedi. Dalcı şunları söyledi:

"KAPATMA KARARI VERDİ"

"Taksi esnafıyla korsan uygulama Martı TAG arasında Çağlayan Adliyesi'nde bir dava vardı. Mahkeme heyeti nihai kararı verdi. Korsan uygulama Martı TAG'ın haksız rekabet yaptığı, korsan taksilik yaptığını tescilledi. Kapatma kararı verdi. Kazanan taksi esnafı oldu. Biz taksi esnafı olarak haklılığımızı her zaman mahkemeye, bilirkişi raporlarına da beyan edildi. Çok şükür kazandık. Bugün Türkiye'nin dört bir yanından esnafımız buraya geldi. Çağlayan Adliyesi'nde binlerce esnaf hep birlikte coşkuyla bu kararı karşıladı. Buradan herkese emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir netice aldık. Bundan sonra daha iyi olacak. Biz taksi esnafı olarak da işimizi daha iyi yapacağız. Müşteri memnuniyeti bizim için çok kıymetli. Kesinlikle müşterilerimiz de korsan uygulamaları artık tercih etmeyecek. Evet, şimdi mahkemeye kesin kapatma kararını verdi. Gerekçeli kararı yazdıktan sonra BTK'ya yazı gönderilecek, tedbir uygulanacak. Ondan sonra işlem tamam zaten."

"İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMEYE ÇALIŞIYOR"

Martı'nın yeni bir tane 'Operatör' diye yeni bir uygulama isim değişikliğine gitmeye çalışıyor. Mahkeme de buna inşallah kesinlikle müsaade etmeyecek. Yasal taksi esnafının hakkı, hukuku kesinlikle artık gasp edilmeyecek. Dün Oğuz Alper Öktem sosyal medyada bir video çekiyor. ya biz beş senedir ne güzel şey yapıyorduk. Şimdi İsmet Dalcı nereden çıktı da böyle gelişmeler oluyor diyor. Biz esnafımızın hakkı, hukukunu korumaya talip olduk. Çok şükür dört ayda da İstanbul'da, Türkiye'de de başarılı olduk. Esnaf da burada çok güzel bizi... Bizi karşıladı, bağrına bastı. Bakın mahkeme bitti, kaç saat geçti. Herkes bizim yanımıza destek olmaya çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Biz de esnafa mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız"

OĞUZ ALPER ÖKTEM: BİZİ YILDIRAMAZLAR

Martı TAG uygulamasının sahibi Oğuz Alper Öktem ise "Karşı taraf uygulamanın durdurulması için tedbir talep etti. Hakim bu tedbiri reddetti. Biliyorsunuz hakkımızda bizi yıldırmak için onlarca dava açıyorlar ama bizi yıldırımazlar. Bu dosyada istinaf mahkesine gidecek, hukuka inancımıza tam mücadaleye devam edeceğiz. Önümüzde yıllarca sürecek bir süreç var. Hayırlı olsun herkes arabalarının başına direksiyonlarının başına devam" dedi.