Hamile Kadın ATM'de Fenalaştı - Son Dakika
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Hamile Kadın ATM'de Fenalaştı

Hamile Kadın ATM\'de Fenalaştı
24.06.2026 16:13
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Samsun'da 6 aylık hamile bir kadın, ATM'de para çekerken bayıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 6 aylık hamile bir kadın, ATM'den para çektiği sırada baygınlık geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Kentte etkisini sürdüren yüksek sıcaklık ve nem, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları olumsuz etkiliyor. İlkadım ilçesi Mecidiye Caddesi'nde eşiyle birlikte bir banka ATM'sinden para çekmek isteyen 6 aylık hamile kadın, bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan hamile kadın, sedyeyle ambulansa alınarak Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Samsun, Sağlık, ATM, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hamile Kadın ATM'de Fenalaştı - Son Dakika

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