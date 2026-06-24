Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi - Son Dakika
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Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

24.06.2026 07:35
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Altın fiyatlarında deprem yaşanıyor. ABD-İran hattından gelen çelişkili açıklamalar, Fed'in faiz artışı beklentileri ve doların güçlenmesiyle altın son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, satış baskısının sürmesi halinde 3.500 dolar senaryosunun masada olduğunu belirtiyor.

Altın fiyatlarında sert düşüş sürüyor. ABD- İran hattından gelen çelişkili açıklamalar, Fed'in faiz artışı beklentileri ve doların güçlenmesiyle ons altın son iki haftanın en düşük seviyesine geriledi. Uzmanlar, 4.000 dolar seviyesinin altına inilmesi halinde düşüşün 3.800 dolara, ardından 3.500 dolara kadar devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

ALTINDA İKİ HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Küresel piyasalarda altın fiyatları üzerindeki satış baskısı devam ediyor. Spot altın yüzde 1'in üzerinde değer kaybederek 4.057 dolara kadar gerilerken, ABD vadeli altın kontratları da yüzde 1,6 düşüşle 4.083,90 dolardan işlem gördü.

Ons altındaki kayıpların ardından gram altın da geriledi. Gram altın yeni güne yüzde 1,2 düşüşle 6.067 lira seviyelerinde başladı.

ABD VE İRAN'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Altındaki sert hareketin arkasında ABD ile İran arasında yürütülen nükleer müzakerelere ilişkin belirsizlikler bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislerin süresiz denetlenmesini kabul ettiğini öne sürerken, Tahran yönetimi bu iddiayı reddetti.

Taraflar arasında ayrıca İran'ın yurt dışındaki dondurulmuş fonlarına erişim konusunda da anlaşmazlık yaşandığı belirtiliyor.

DOLARIN GÜÇLENMESİ ALTINI BASKILIYOR

Uzmanlar, tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güç kazanmasının altın üzerindeki baskıyı artırdığına dikkat çekiyor. ABD Merkez Bankası'nın faiz politikalarına ilişkin beklentilerle dolar endeksi son bir yılın en yüksek seviyelerine çıkarken, bu durum altını yatırımcılar açısından daha az cazip hale getiriyor.

3.500 DOLAR SENARYOSU GÜNDEMDE

Tastylive Küresel Makro Başkanı Ilya Spivak, altının 4.000 dolar seviyesinin altına sarkması halinde düşüşün önce 3.800 dolara, ardından 3.500 dolar seviyelerine kadar devam edebileceğini belirtti.

DİĞER DEĞERLİ METALLER DE GERİLEDİ

Altındaki düşüş diğer değerli metalleri de etkiledi. Spot gümüş yüzde 0,9 değer kaybederek 61,44 dolara, platin yüzde 0,8 düşüşle 1.638 dolara ve paladyum yüzde 0,8 kayıpla 1.227,41 dolara geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi, Deprem, İran, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi - Son Dakika

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