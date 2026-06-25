Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti

25.06.2026 13:39
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada çıkan yangın faciayla sonuçlandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybederken dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'tan gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. Onikişubat ilçesinde bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın acı bir bilançoya yol açtı.

İTFAİYE EKİPLERİ KAHREDEN TABLOYLA KARŞILAŞTI

Edinilen bilgilere göre yangın, Onikişubat ilçesine bağlı Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana geldi. Evden yükselen dumanları ve alevleri fark eden çevredeki vatandaşların hızla ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan Kahramanmaraş İtfaiyesi ekipleri, alevlere anında müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ekiplerin evde yürüttüğü titiz soğutma çalışmaları sonrasında ise kahreden tablo ortaya çıktı.

ENGELLİ 3 VATANDAŞIMIZ CAN VERDİ

Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan ilk incelemelerde, içerde bulunan ve engelli oldukları öğrenilen 3 vatandaşımızın maalesef hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespit çalışmalarında, feci şekilde can veren kişilerin Esra Saltalı, Muhammed Saltalı ve Abdulgani Saltalı kardeşler olduğu tespit edildi.

Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılırken, 

DUMANDAN ETKİLENEN 2 KİŞİ HASTANEDE

Olay sırasında evde bulunan ve yoğun dumana maruz kalan 2 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta kahreden yangın! 3 engelli vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • c5nmzbwwhc c5nmzbwwhc:
    ALLAH RAHMET EYLESİN. ALLAH ÖLÜMÜN BİLE HAYIRLISINI VERSİN. 0 0 Yanıtla
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