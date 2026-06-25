150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi - Son Dakika
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150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi

150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi
25.06.2026 17:44
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Temizlik sektörünün köklü markalarından Sunlight'ın efsanevi ürünü "Sunlight Pure Soap" kalıp sabunlarının üretimi, ana şirket Henkel tarafından sessiz sedasız durduruldu. Yaklaşık 1,5 asırdır piyasada olan ürünün raflara veda etmesi, stokları tüketirken geleneksel deri ustalarını da zorda bıraktı.

Dünya genelinde nesillerdir kullanılan ve temizlik alışkanlıklarında önemli bir yer tutan Sunlight kalıp sabunları için yolun sonu göründü. Temizlik sektörünün dev markalarından biri olan Sunlight, alınan radikal bir kararla üretimi durdurma kararı aldı.

1,5 ASIRLIK EFSANE RAFLARA VEDA ETTİ

Ana şirket Henkel tarafından sessiz sedasız alınan bu kararla birlikte, yaklaşık bir buçuk asırdır temizlik pazarında yer alan "Sunlight Pure Soap" markalı kalıp sabunların üretimine tamamen son verildi. Yıllardır evlerin vazgeçilmezi olan bu ürünün aniden üretim bandından çekilmesi, tüketiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.

MAĞAZA STOKLARI TÜKENDİ, KARABORSA OLDU

Kanada Yayın Kurumu CBC News tarafından konuya ilişkin paylaşılan detaylara göre, Henkel'in üretimini durdurma hamlesinin ardından söz konusu sabun, büyük zincir mağazaların raflarından hızla kayboldu ve mevcut stoklar tamamen tükendi. Şu an için sadece bazı küresel çevrim içi e-ticaret platformlarında bulunabilen ürünün, karaborsaya düşerek normalin çok üzerinde, fahiş fiyatlarla listelendiği gözlemleniyor.

GELENEKSEL DERİ İŞLEME YÖNTEMLERİ SEKTEYE UĞRADI

Sabunun piyasadan çekilmesi sadece ev temizliğini değil, asırlık zanaatlarını sürdüren belirli toplulukları da doğrudan ve olumsuz yönde etkiledi. Şirketin üretimi durdurma kararı, özellikle Kanada'daki yerli toplulukların nesiller boyu sürdürdüğü geleneksel deri tabaklama faaliyetlerinde ciddi aksamalara yol açtı.

Bölgedeki deri ustaları, atalarından öğrendikleri ve nesilden nesile aktardıkları asırlık tabaklama metodunda yalnızca "Sunlight Pure Soap" kullandıklarını belirterek, alternatif bir ürün bulamamaktan ve geleneksel yöntemlerinin tehlikeye girmesinden endişe duyduklarını ifade etti.

Ekonomi, Henkel, Güncel, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Gündem 150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi - Son Dakika

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