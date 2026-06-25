Dünya genelinde nesillerdir kullanılan ve temizlik alışkanlıklarında önemli bir yer tutan Sunlight kalıp sabunları için yolun sonu göründü. Temizlik sektörünün dev markalarından biri olan Sunlight, alınan radikal bir kararla üretimi durdurma kararı aldı.
Ana şirket Henkel tarafından sessiz sedasız alınan bu kararla birlikte, yaklaşık bir buçuk asırdır temizlik pazarında yer alan "Sunlight Pure Soap" markalı kalıp sabunların üretimine tamamen son verildi. Yıllardır evlerin vazgeçilmezi olan bu ürünün aniden üretim bandından çekilmesi, tüketiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı.
Kanada Yayın Kurumu CBC News tarafından konuya ilişkin paylaşılan detaylara göre, Henkel'in üretimini durdurma hamlesinin ardından söz konusu sabun, büyük zincir mağazaların raflarından hızla kayboldu ve mevcut stoklar tamamen tükendi. Şu an için sadece bazı küresel çevrim içi e-ticaret platformlarında bulunabilen ürünün, karaborsaya düşerek normalin çok üzerinde, fahiş fiyatlarla listelendiği gözlemleniyor.
Sabunun piyasadan çekilmesi sadece ev temizliğini değil, asırlık zanaatlarını sürdüren belirli toplulukları da doğrudan ve olumsuz yönde etkiledi. Şirketin üretimi durdurma kararı, özellikle Kanada'daki yerli toplulukların nesiller boyu sürdürdüğü geleneksel deri tabaklama faaliyetlerinde ciddi aksamalara yol açtı.
Bölgedeki deri ustaları, atalarından öğrendikleri ve nesilden nesile aktardıkları asırlık tabaklama metodunda yalnızca "Sunlight Pure Soap" kullandıklarını belirterek, alternatif bir ürün bulamamaktan ve geleneksel yöntemlerinin tehlikeye girmesinden endişe duyduklarını ifade etti.
Son Dakika › Gündem › 150 yıllık marka tarihe karıştı! Raflardan sessizce çekildi - Son Dakika
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