Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı - Son Dakika
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Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı

Portekiz\'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı
24.06.2026 23:08
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Portekiz’de geçirdiği ani rahatsızlık sonucu kalbi duran ve günlerce yoğun bakımda kalan 30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, hastaneden taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu. Yaşadığı mucizevi süreci hayranlarıyla paylaşan ünlü oyuncu, "Doktorlar kısa bir süreliğine hayatımı kaybettiğimi söyledi. Çok şanslıyım, çünkü hâlâ buradayım ve bana verilen bu ikinci hayatı layığıyla yaşamak istiyorum" dedi.

Portekiz’in başkenti Lizbon’da ani bir şekilde kalbi duran ve iki aydır hastanede ölüm kalım savaşı veren ünlü oyuncu Oktay Çubuk taburcu oldu. Yaşadığı mucizevi kurtuluşu ilk kez anlatan Çubuk, "Doktorların söylediğine göre kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim, sonra yeniden döndüm" diyerek herkesi duygulandıran bir açıklama yaptı.

Ekranların sevilen yüzlerinden 30 yaşındaki oyuncu Oktay Çubuk, nisan ayının sonlarında iş seyahatindeki annesine eşlik etmek üzere gittiği Portekiz'de kabusu yaşamıştı. Lizbon'da aniden fenalaşan ve kalbi duran genç oyuncu, doktorların dakikalarca süren kritik müdahalesiyle yeniden hayata döndürülmüştü. Günlerce yoğun bakımda kalan ve tedavisi normal odada devam eden Çubuk, nihayet hastaneden taburcu olarak Türkiye'ye döndü ve sessizliğini bozdu.

Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı

"KAYBOLAN O ZAMANIN ARDINDAN ÇOK ŞANSLIYIM"

Sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı travmatik ama bir o kadar da mucizevi süreci takipçileriyle paylaşan Oktay Çubuk, hayata bakış açısının tamamen değiştiğini söyledi. Yaşadığı deneyimin kendisinde derin izler bıraktığını belirten genç oyuncu, "Tam iki ay önce Lizbon'da kalbim durdu. Kısa süreliğine de olsa ölümü deneyimledim. Bu olayın neden başıma geldiğini bilmiyorum ama bildiğim tek bir şey var; çok şanslıyım çünkü hâlâ buradayım" ifadelerini kullandı.

"BANA VERİLEN İKİNCİ ŞANSI LAYIĞIYLA YAŞAYACAĞIM"

Geçirdiği operasyonlar ve yoğun tedavi sürecinin ardından şu an bir iyileşme evresinde olduğunu belirten ünlü oyuncu, bundan sonraki hayatını çok daha farklı yaşayacağının sinyallerini verdi. Kendisine adeta ikinci bir hayat bağışlandığını vurgulayan Çubuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra bana verilen zamanı daha bilinçli, daha gerçek ve layığıyla yaşamak istiyorum. Zamanla daha iyi olacağıma inancım tam. Bu süreç bana şunu hatırlattı: Yaşadığımız sürece umut vardır."

Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı

"SON ANI BEKLEMEK YERİNE ŞİMDİ DEĞİŞMELİYİZ"

Zor günlerinde kendisini yalnız bırakmayan ailesine, dostlarına ve hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Oktay Çubuk, paylaşımını felsefi bir tavsiyeyle noktaladı. Her günün daha iyi bir insan olmak için yeni bir şans olduğunu hatırlatan oyuncu, "İyi ve doğru bir iz bırakmak için bir fırsatımız var. Son anı beklemek yerine, şimdi yaşamak ve değişmek bizim elimizde" diyerek hayata tutunma sevincini hayranlarıyla paylaştı.

Ünlüler, Magazin, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dizi Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Portekiz'de ölümden dönen genç oyuncu Oktay Çubuk ayağa kalktı - Son Dakika
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