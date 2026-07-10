İstanbul Küçükçekmece'de market işleten bir kişi, iş yerinin önünde uğradığı silahlı saldırıda bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece Cennet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede market işleten Suat B., iş yerinin önünde bulunduğu sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
İddiaya göre taraflar arasında daha önceden husumet bulunan şüphelinin tabancasından çıkan kurşunlardan 3'ü Suat B.'nin bacağına isabet etti. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı market sahibini ambulansla hastaneye kaldırdı. Suat B.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kaçan şüphelinin yakalanması için çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Son Dakika › 3. Sayfa › Market sahibine silahlı saldırı: 3 kurşun yarası - Son Dakika
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