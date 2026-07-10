Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor! - Son Dakika
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Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!
10.07.2026 16:07
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Karaciğer naklinin ardından sağlığına kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, doktorlarından gelen çalışma onayıyla birlikte setlere geri döneceğini müjdeledi. Son dönemde sağlık durumu hızla iyiye giden usta sanatçı, ekranlara dönüşünü oğlu Eren Özkan ile kamera karşısına geçeceği sürpriz bir projeyle taçlandıracak.

HASTALIĞI YENDİ, SETLERE GERİ DÖNÜYOR! İŞTE UFUK ÖZKAN'IN YENİ PROJESİ 

 Karaciğer naklinin ardından sağlığına tamamen kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu tedavi sürecini geride bırakarak sürpriz bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Uzun süredir uzak kaldığı mesleğine duyduğu özlemi dile getiren ve sağlık durumunun artık çalışmasına engel olmadığını belirten 50 yaşındaki başarılı sanatçı, "Artık yerimde duramıyorum. Doktorlarım da izin verdi, yeniden setlere dönmek ve çalışmak istiyorum" diyerek setlere dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!

 BABA-OĞUL İLK  KEZ AYNI PROJEDE

Öte yandan usta sanatçı, bu geri dönüşle birlikte kariyerinde bir ilke imza atarak oğlu Eren Özkan ile aynı yapımda rol alacağını açıkladı. Yapacağı bu sürpriz projeyi hayranlarına özel bir paylaşımla duyuran ünlü oyuncu, oğluyla birlikte ilk kez kamera karşısına geçecek olmanın büyük heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Akciğer Nakli, Ufuk Özkan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Ufuk Özkan Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor! - Son Dakika

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