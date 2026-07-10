Ufuk Özkan Setlere Geri Dönüyor!

HASTALIĞI YENDİ, SETLERE GERİ DÖNÜYOR! İŞTE UFUK ÖZKAN'IN YENİ PROJESİ

Karaciğer naklinin ardından sağlığına tamamen kavuşan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, yaşadığı zorlu tedavi sürecini geride bırakarak sürpriz bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Uzun süredir uzak kaldığı mesleğine duyduğu özlemi dile getiren ve sağlık durumunun artık çalışmasına engel olmadığını belirten 50 yaşındaki başarılı sanatçı, "Artık yerimde duramıyorum. Doktorlarım da izin verdi, yeniden setlere dönmek ve çalışmak istiyorum" diyerek setlere dönmek için sabırsızlandığını ifade etti.

BABA-OĞUL İLK KEZ AYNI PROJEDE

Öte yandan usta sanatçı, bu geri dönüşle birlikte kariyerinde bir ilke imza atarak oğlu Eren Özkan ile aynı yapımda rol alacağını açıkladı. Yapacağı bu sürpriz projeyi hayranlarına özel bir paylaşımla duyuran ünlü oyuncu, oğluyla birlikte ilk kez kamera karşısına geçecek olmanın büyük heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirtti.