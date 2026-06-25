Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek - Son Dakika
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Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek
25.06.2026 19:36
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda tüketiminde şeffaflığı artırmak amacıyla yaptığı yeni düzenlemeyle, kafe ve restoranlarda satılan tüm yiyecek ve içeceklerin kalori miktarları, alerjenleri ve içerik detaylarının menülerde açıkça belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığı standartlarını korumak ve tüketicilerin daha bilinçli beslenmesini teşvik etmek amacıyla Tüketiciyi Bilgilendirme Yönetmeliği'nde köklü bir değişikliğe gitti. Yeni düzenleme kapsamında artık kafe, restoran ve lokantalarda müşterilere sunulan yiyecek ile içeceklerin arkasındaki tüm sırlar menülerde deşifre edilecek.

MENÜLERDE GİZLİ İÇERİK KALMAYACAK

Yeni dönemde işletmeler, hazırladıkları yemeklerin içinde yer alan tüm ana hammaddeleri ve temel bileşenleri müşterileriyle paylaşmak zorunda kalacak. Bununla birlikte, yiyeceklerin toplam enerji yani kalori miktarı ile hassasiyeti olan vatandaşlar için hayati önem taşıyan alerjen madde uyarıları da menüdeki yerini alacak. Ayrıca tüketiciler, sipariş ettikleri ürünlerin içinde alkol veya domuz türevi bir bileşen bulunup bulunmadığı bilgisini de menüye bakarak doğrudan görebilecek.

QR KOD VE DİJİTAL EKRANLAR DA KULLANILABİLECEK

İşletmeler bu zorunlu bilgileri müşterilerin masaya oturduğunda kolayca görebileceği farklı yöntemlerle sunma özgürlüğüne sahip olacak. Klasik basılı menülerin yanı sıra duvara asılan yazı tahtaları, broşürler, dijital ekranlar veya tabelalar bu amaçla kullanılabilecek.

Son yıllarda yaygınlaşan QR kodlu dijital menü sistemini tercih eden işletmeler ise, müşterileri bu detaylı bilgilere doğrudan yönlendiren çok net ve açık yönlendirmelere menülerinde yer vermek zorunda kalacak. Yani QR kod konulup geçilemeyecek, o kodun bu bilgilere çıktığı menüde açıkça belirtilecek.

KADEMELİ GEÇİŞ TAKVİMİ BAŞLADI

Bakanlık, yeme-içme sektörünün bu büyük dijital ve lojistik dönüşüme ayak uydurabilmesi için işletmelerin büyüklüklerine göre kademeli bir uyum takvimi yayınladı. Buna göre, büyük ölçekli ulusal zincir restoranların bu yeni düzenlemeye uyum sağlaması için son tarih 1 Temmuz 2026 olarak belirlendi. Aynı il içinde üç veya daha fazla şubesi bulunan yerel zincir işletmeler ile diğer tüm küçük ve orta ölçekli kafe-restoranların ise içerik bildirim sistemlerini 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kafe ve restoranlarda yeni dönem: Hepsi teker teker değişecek - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz Mehmet Yılmaz:
    fiatlara yüklerler maliyetini hemen 0 0 Yanıtla
  • özkan çetin özkan çetin:
    birisi hükumete emeklinin 20 bin lira aldığını hatırlatsın....... 0 0 Yanıtla
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