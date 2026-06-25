Düzce\'de Milletvekili Kaza Geçirdi

Düzce-Akçakoca kara yolunda, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk’ün kullandığı otomobil ile kavşaktan giriş yapmak isteyen başka bir araç çarpıştı. Feci kazada diğer aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, Milletvekili Öztürk ve oğlu yaralandı.

OTOMOBİLİ ERCAN ÖZTÜRK KULLANIYORDU

Düzce-Akçakoca kara yolunda meydana gelen feci trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Düzce'den Akçakoca istikametine seyir halinde olan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk idaresindeki 06 ER 081 plakalı Skoda marka otomobil, kavşaktan yola giriş yapmak isteyen Metin Sarıbaş yönetimindeki 81 AD 932 plakalı Fiat Tofaş marka otomobille çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ETKİSİYLE OTOMOBİL PARAMPARÇA OLDU

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil adeta paramparça oldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, Tofaş marka aracın sürücüsü Metin Sarıbaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

MİLLETVEKİLİ VE OĞLU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Milletvekili Ercan Öztürk ile araçta yanında bulunan oğlu Muhammet Öztürk, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

TRAFİK KONTROLLÜ SAĞLANDI

Feci kaza nedeniyle Düzce-Akçakoca kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Ekiplerin olay yerindeki incelemelerini tamamlaması ve kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden normale döndü.

Savcılık, ölümlü kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.