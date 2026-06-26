Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar - Son Dakika
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Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar

26.06.2026 11:12  Güncelleme: 11:13
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Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da kaldıkları otele yapılan ilaçlamadan zehirlendikleri değerlendirilen ve hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin ölümüne ilişkin davada sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Savcılık, mütalaada 5 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Almanya'dan 9 Kasım 2025'te İstanbul'a gelerek 13 Kasım 2025'de zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Kadir Muhammet Böcek (6), Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in ölümüne ilişkin açılan dava İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. 

Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar

5 SANIK HAKKINDA 22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Duruşmada, aralarında otel yetkilisi olan tutuklu sanık Hakan Oğlak, DSS İlaçlama firmasının sahibi şüpheli Serkan Kışı'nın da bulunduğu 6 sanık savunma yapacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheliler Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapisle ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. Rustemsha Batyrov'un ise 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar

Duruşmada celse arası savcılık tarafından sasa ilişkin mütalaa sunuldu. Mütalaada sanıklar Serkan Kışı, Zeki Kışı, Doğan Cağferoğlu, Hakan Oğlak ve Muhammad Moeen Ud In Chıshtı'nın 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Sanık Rustemshea Batyrov hakkında ise ölümle illiyet bağı sağlayacak bir eylemin bulunmaması nedeniyle beraati talep edildi.

OLAY

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesi, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşınca ilk etapta Ortaköy'de yedikleri kumpir, midye, kokoreç ve diğer gıdalar nedeniyle gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde duruldu. Tedavilerinin ardından otele dönen aile, gece yeniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı; 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal aynı gün, anne Çiğdem ve baba Servet Böcek ise sonraki günlerde yaşamını yitirdi. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında güvenlik kamerası görüntüleri ve Adli Tıp raporları dosyaya girdi. İncelemelerde baba Servet Böcek'in fenalaşan ailesini kurtarmak için odanın kapısını açmaya çalıştığı anlar dikkat çekerken, otelden alınan örneklerde böcek ilaçlamasında kullanılan fosfin gazı kalıntıları tespit edildi. Adli Tıp, ölümlerin gıda zehirlenmesinden değil, otelde uygulanan böcek ilacına bağlı kimyasal zehirlenmeden kaynaklandığını belirledi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Almanya, Cinayet, Güncel, Hakim, Tatil, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Böcek ailesinin ölümünde mütalaa açıklandı! İşte sanıklara istenen cezalar - Son Dakika

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