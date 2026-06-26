Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim... - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...

Sergen Yalçın: Türkiye\'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim...
26.06.2026 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Teknik direktör Fatih Terim ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerilimin yankıları sürerken, teknik direktör Sergen Yalçın da konuya dair değerlendirme yaptı. Yalçın, Fatih Terim'e destek çıkarak, ”Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o da Fatih Terim'dir'' dedi.

Teknik direktör Fatih Terim ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki gerginliğin yankıları devam ederken, teknik direktör Sergen Yalçın'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yalçın, Fatih Terim'e tam destek vererek milli takım konusunda onun sözlerinin dinlenmesi gerektiğini vurguladı. 

''ELEŞTİREBİLECEK TEK KİŞİ FATİH TERİM'DİR''

Kafa Sports YouTube kanalında yorum yapan Sergen Yalçın, "Türkiye'de milli takımı eleştirebilecek tek kişi vardır. O da Fatih Hoca'dır bence. Yani Fatih Hoca'nın yaptığı eleştirilere ki Fatih Hoca çok ağır eleştirmez zaten. Öyle ağır eleştiri yapmaz. Sadece tespitlerini söyler.'' dedi. 

TESPİTLERİNİN ÖNEMSENMESİ GEREKTİĞİNİ SAVUNDU

Yalçın, Fatih Terim'in tecrübesine ve birikimine vurgu yaparak, onun milli takımla ilgili yaptığı tespitlerin önemsenmesi gerektiğini ifade ederek, ''Fatih Hoca'nın söylediği tespitlere de bence dikkat etmek lazım. Yani dinlemek lazım Fatih Hoca'nın tespitlerini. Çünkü bu işin hepimizin hem saygı duyduğumuz hem sevdiğimiz hem de böyle duayen olarak gördüğümüz bir isim. Hoca'nın tespitlerine çok kulak vermek lazım ve dinlemek lazım bence." şeklinde konuştu.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Futbol Takımı, Sergen Yalçın, Dünya Kupası, Milli Takım, Fatih Terim, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bodrum’da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu Bodrum'da polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücü ilçeyi birbirine kattı, cezası ağır oldu
Hitler değil Netanyahu Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı Hitler değil Netanyahu! Sarf ettiği cümle dünyayı ayağa kaldırdı
Ukrayna’dan Rusya’ya 40 günlük “etki operasyonu“ Ukrayna'dan Rusya'ya 40 günlük "etki operasyonu"
Erzincan’da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü Erzincan'da eski eş dehşeti: 2 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
Gözlerinin yaşına bakmadı Vincenzo Montella’dan 7 isme kesik Gözlerinin yaşına bakmadı! Vincenzo Montella'dan 7 isme kesik

22:50
Amedspor’da günün ikinci transferi
Amedspor'da günün ikinci transferi
22:47
Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı
Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı
21:43
Yeşilçam’ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
Yeşilçam'ın efsane ikilisini ölüm ayırdı: Türkan Şoray acı haberi alınca fenalaştı
20:23
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
19:42
Bakan Çiftçi talimatı verdi İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
Bakan Çiftçi talimatı verdi! İşte milyonlarca sürücünün beklediği düzenlemenin detayları
18:20
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Kadir İnanır hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 23:02:13. #7.13#
SON DAKİKA: Sergen Yalçın: Türkiye'de milli takımı eleştirecek bir kişi varsa o isim... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.