Bu maçta üzülen yok! Japonya ve İsveç el ele bir üst turda

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Japonya, 56. dakikada Daizen Maeda ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. İsveç, 62. dakikada Anthony Elanga ile skora denge getirdi ve maçın skorunu belirledi.

İKİ TAKIM DA TUR ATLADI

Bu sonuçla birlikte Japonya puanını 5'e yükselterek grubunu ikinci tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Japonya'nın sıradaki turdaki rakibi Brezilya oldu. İsveç ise 4 puanla grubu üçüncü sırada bitirdi ve adını en iyi üçüncüler arasına yazdırarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.