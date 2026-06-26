Bu maçta üzülen yok! Japonya ve İsveç el ele bir üst turda - Son Dakika
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Bu maçta üzülen yok! Japonya ve İsveç el ele bir üst turda

Bu maçta üzülen yok! Japonya ve İsveç el ele bir üst turda
26.06.2026 04:01
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FIFA 2026 Dünya Kupası F Grubu üçüncü maçında Japonya ile İsveç, 1-1 berabere kaldı. Japonya grubunu ikinci bitirdi ve son 32 turunda Brezilya ile eşleşti. En iyi üçüncüler arasına giren İsveç de son 32 turuna kalmayı başardı.

2026 FIFA Dünya Kupası F Grubu'nun üçüncü ve son hafta maçında Japonya ile İsveç karşı karşıya geldi.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Japonya, 56. dakikada Daizen Maeda ile öne geçse de üstünlüğünü koruyamadı. İsveç, 62. dakikada Anthony Elanga ile skora denge getirdi ve maçın skorunu belirledi. 

İKİ TAKIM DA TUR ATLADI

Bu sonuçla birlikte Japonya puanını 5'e yükselterek grubunu ikinci tamamladı ve son 32 turuna yükseldi. Japonya'nın sıradaki turdaki rakibi Brezilya oldu. İsveç ise 4 puanla grubu üçüncü sırada bitirdi ve adını en iyi üçüncüler arasına yazdırarak son 32 turuna yükselmeyi başardı.

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Son Dakika Dünya Kupası Bu maçta üzülen yok! Japonya ve İsveç el ele bir üst turda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bu maçta üzülen yok! Japonya ve İsveç el ele bir üst turda - Son Dakika
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