FIFA 2026 Dünya Kupası I Grubu üçüncü ve son hafta maçında Norveç ile Fransa karşı karşıya geldi. Boston'da oynanan mücadeleye Fransız yıldız Ousmane Dembele damga vurdu.
Maça hızlı başlayan Fransa, 29 yaşındaki yıldızı Ousmane Dembele'nin 7, 20 ve 33. dakikada attığı 3 golle skoru ilk yarıda 3-1'e getirmeyi başardı. Dembele, böylece grubun son maçında hat-trick yapıp yıldızlaşarak taraftarlarını sevindirdi.
Grubun ilk maçında Senegal ağlarını sarsamayan Dembele, ikinci hafta maçında Irak kalesine 1 gol atmıştı. Dembele, attığı bu gollerle birlikte dördüncü golüne ulaştı.
Son Dakika › Dünya Kupası › Ousmane Dembele, 33 dakikada hat-trick yaptı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?