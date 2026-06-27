Sibel Can, sahnede Ahmet Kaya'nın şarkısını söylerken gözyaşlarına boğuldu

Fantezi ve pop müziğin en sevilen seslerinden Sibel Can, İzmir’de müzikseverlerle bir araya geldiği dev konserde unutulmaz bir geceye imza attı.

Hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği ve biletlerin günler öncesinden tükendiği gecede ünlü sanatçı, geniş repertuvarı ve sahne enerjisiyle dinleyicilerini büyüledi. Geçmişten günümüze hit olmuş sevilen eserlerini peş peşe seslendiren usta yorumcu, her şarkısının ardından salondan büyük alkış topladı.

AHMET KAYA'NIN ŞARKISINI SESLENDİRİRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konserin coşkulu havası, gecenin ilerleyen saatlerinde yerini derin bir hüzne ve duygu seline bıraktı. Gecenin en dikkat çeken ve hafızalara kazınan anı, Sibel Can'ın Ahmet Kaya'nın ikonikleşen "Kendine İyi Bak" şarkısını seslendirmeye başladığı dakikalarda yaşandı.

Şarkının duygu yüklü sözleri eşliğinde performansını sürdüren Sibel Can, sahnede daha fazla dayanamayarak gözyaşlarına boğuldu. Sanatçının ağlayarak şarkıya devam ettiği o içten ve hüzünlü anlar, konser salonunda adeta zamanı durdurdu ve derin bir sessizlik oluşturdu.

DİNLEYİCİLERDEN DESTEK ALKIŞI

Sahnede devleşen Sibel Can'ın bu samimi ve duygu dolu performansı karşısında İzmirli müzikseverler de sessizliğini bozarak sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı. Gözyaşlarını silerek kendisini yalnız bırakmayan ve şarkıya hep bir ağızdan eşlik eden dev koroya teşekkür eden ünlü sanatçı, duygu dolu anların ardından konserine kaldığı yerden devam etti.