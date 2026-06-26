Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı

Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı
26.06.2026 02:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador, Almanya'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte puanını 4 yapan Ekvador, adını bir üst tura yazdırdı. Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece, takımının ikinci golünün ardından tribünlere tırmanarak sevincini ailesiyle birlikte paylaştı.

FIFA 2026 Dünya Kupası E Grubu son hafta maçında Ekvador ile Almanya, Metlife Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. ABD'li hakem Tori Penso'nun yönettiği mücadeleyi Ekvador 2-1 kazandı. 

EKVADOR'DAN TARİHİ GALİBİYET

Ekvador'a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Nilson Angulo ve 77. dakikada Gonzalo Plata attı. Almanya'nın tek golünü ise 2. dakikada Galatasaraylı oyuncu Leroy Sane kaydetti.

EKVADOR GRUPTAN ÇIKTI

Grup maçlarının tamamlanmasının ardından Almanya 6 puanla gruptan lider olarak çıkarken, Fildişi Sahili de aynı puanla ikinci sırada yer aldı ve son 32 tur biletini aldı. Ekvador ise Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini elde ederek 4 puana yükseldi ve adını en iyi üçüncü takımlar arasına yazdırarak son 32'ye kaldı.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ TRİBÜNLERE TIRMANDI

Karşılaşmaya Ekvador teknik direktörü Sebastian Beccacece'nin gol sevinci damga vurdu. Maçın son anlarında öne geçen Ekvador da teknik direktör Sebastian Beccacece, büyük bir sevinç yaşayarak soluğu ailesinin olduğu tribünde aldı. Tribünlere adeta bir örümcek adam gibi tırmanan genç teknik adam, sevincini ailesiyle birlikte paylaştı. Bu renkli anlar kameralara anbean olarak yansıdı. 

Dünya Kupası, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Kupası Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tekirdağ’da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı Tekirdağ'da otomobilde başından vurulmuş halde bulunan genç kurtarılamadı
Montella’dan istifa sorusuna yanıt Montella'dan istifa sorusuna yanıt
Yenilmezlik serileri 40 maç oldu Fas, Haiti’yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi Yenilmezlik serileri 40 maç oldu! Fas, Haiti'yi 2 kez geriye düşmesine rağmen devirdi
12. Yargı Paketi komisyondan geçti IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi 12. Yargı Paketi komisyondan geçti! IBAN mağdurları için yeni düzenleme kabul edildi
Neymar 981 gün sonra geri döndü Brezilya 3 golle lider Neymar 981 gün sonra geri döndü! Brezilya 3 golle lider
Japonya’da 6,9 büyüklüğünde deprem Japonya'da 6,9 büyüklüğünde deprem

01:09
Fildişi Sahili’ne turu Trabzonspor’un eski yıldızı getirdi
Fildişi Sahili'ne turu Trabzonspor'un eski yıldızı getirdi
01:01
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya’ya karşı tarih yazarak son 32’ye kaldı
İlk 2 maçında gol atamayan Ekvador, Almanya'ya karşı tarih yazarak son 32'ye kaldı
22:52
Polis Akademisi’nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin “Çorum“ diyaloğu güldürdü
Polis Akademisi'nde mezuniyet töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Çiftçi’nin "Çorum" diyaloğu güldürdü
22:33
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu
Bakan Tekin yanıt verdi: Sınav sistemi değişiyor mu?
21:35
CHP Milletvekili Gürsel Erol’dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
CHP Milletvekili Gürsel Erol'dan Londra’da AK Parti hükümetine övgü dolu sözler: Her ülkenin harcı değil
20:45
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
THK Başkanı Akın Ünal: Orman yangınları ile mücadele asli görevimiz değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2026 02:31:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Attıkları tarihi golden sonra örümcek adam gibi tribünlere tırmandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.