Real Madrid\'de Ceballos ile yollar ayrıldı

Arda Güler'in de formasını giydiği La Liga devi Real Madrid'de yeni sezon öncesinde önemli bir ayrılık gerçekleşti.

CEBALLOS İLE YOLLAR AYRILDI

Eflatun-beyazlılar, tecrübeli orta saha oyuncusu Dani Ceballos ile karşılıklı olarak anlaşarak sözleşmesini feshettiğini ve yollarını ayırdığını resmen duyurdu.

''REAL MADRID ONUN İÇİN YUVA OLARAK KALACAKTIR''

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, İspanyol futbolcunun takıma verdiği emekler ve gösterdiği aidiyet duygusu için teşekkür edilerek, "Kulübümüz, formamızı giydiği süre boyunca sergilediği büyük bağlılık, özveri ve emekleri için Dani Ceballos'a içtenlikle teşekkür eder. Kendisine ve ailesine hayatlarının bu yeni sayfasında başarılar dileriz. Real Madrid, onun için her zaman bir yuva olarak kalacaktır." denildi.

BAŞARILARI

Real Madrid formasıyla kariyerinde önemli başarılara imza atan, 3 Şampiyonlar Ligi ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşayan 29 yaşındaki futbolcunun, bu ayrılığın ardından e